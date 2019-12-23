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Удмуртская Республика
2019-12-23T16:22+0300
https://ria.ru/20191223/1562731354.html
Восемь новых резидентов появятся в ТОСЭР Удмуртии
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РИА Новости

Восемь новых резидентов появятся в ТОСЭР Удмуртии

16:22 23.12.2019
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© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтактеСарапул
Сарапул
© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтакте
Сарапул. Архивное фото
УФА, 23 дек – РИА Новости. Правительство Удмуртии одобрило заявки от восьми предприятий, которые станут резидентами территорий опережающего социально-экономического (ТОСЭР) в городах Сарапул и Глазов, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В правительстве Удмуртии состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок от потенциальных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Сарапул" и "Глазов". Все восемь заявок одобрены и направлены на согласование в Минэкономразвития РФ", - сообщает пресс-служба.
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В ведомстве пояснили, что новыми резидентами ТОСЭР в Удмуртии станут межрегиональный агро-индустриальный парк ООО "Аграсейн", организация производства светодиодных светильников ООО "Эколюмен", ООО "ИнфоДжет" по созданию центра обслуживания баз данных, ООО "СП "Техника" по производству измерительных приборов, ООО "Энергоспецмонтаж" по производству металлических изделий, ООО "Сарапульский фанерный комбинат", ООО "Универсальный контейнерный терминал", которая занимается транспортной обработкой контейнеров и ООО "Рустрак", которое производит оборудование для лесного хозяйства.
В пресс-службе отметили, что из восьми представленных заявок пять были подготовлены при помощи АО "Корпорация развития Удмуртской республики". "В частности, мы готовили бизнес-планы и финансовые модели проектов, консультировали по подготовке документации для вступления в ТОСЭР. Сейчас у нас в работе ещё четыре потенциальных резидента. Это компании по производству одежды, продуктов питания, строительных материалов. Одна из них — из Ульяновской области", — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития республики Константин Сунцов.
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В пресс-службе главы региона сообщили, что сегодня в ТОСЭР "Сарапул" работают 16 резидентов, в ТОСЭР "Глазов" — два.
На территориях опережающего социально-экономического развития резидентам положены льготы. Налог на прибыль в федеральный бюджет обнуляется, соответствующие отчисления в региональный бюджет составят не более 5% в течение первых пяти лет с момента первой прибыли. Затем ставка не будет превышать 10%. Также обнуляются налоги на землю и имущество. Страховые взносы снижаются в 4,5 раза до 7,6%.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаСарапулГлазовЭкономика
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