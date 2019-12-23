Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2019-12-23T16:22+0300
https://ria.ru/20191223/1562731275.html
Жители Мышкина пригласили Путина на фестиваль Мыши в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156273/04/1562730439_0:314:3083:2048_1036x0_80_0_0_7042ad876bf94517cacb1ff2e6379eaa.jpg
РИА Новости

Жители Мышкина пригласили Путина на фестиваль Мыши в 2020 году

16:22 23.12.2019
527
© РИА Новости / Сергей ПятаковПродажа сувениров у музея "Мыши" в городе Мышкин
Продажа сувениров у музея Мыши в городе Мышкин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Продажа сувениров у музея "Мыши" в городе Мышкин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Жители города Мышкин Ярославской области написали письмо президенту России Владимиру Путину с приглашением посетить в 2020 году 20-й фестиваль Мыши.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Приглашаем вас принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и межрегионального юбилейного ХХ фестиваля Мыши 11 июля 2020 года", - говорится в тексте письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Также горожане просят президента в преддверии наступающего года Мыши рассмотреть возможность сделать Мышкин туристической столицей России в 2020 году.
"Надеемся, что неповторимая аура нашего города, которую создают мышкинцы, оставит незабываемые впечатления", - пишут авторы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча Нового года в Мышкине
Встреча Нового года
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Встреча Нового года в Мышкине. Архивное фото
Они также пишут Путину о своем городе, расположенном на берегу Волги, в нем проживают 6 тысяч жителей, и на каждого приходится, по данным авторов, 20 туристов ежегодно. "Крохотный покровитель города – мышка, у нас пользуется большой известностью и почетом. У нас единственный в России музей Мыши, и туристический комплекс "Мышиные палаты", и ресторан "Мышеловка", - говорится в письме.
Организатор фестиваля, депутат Мышкинского муниципального района Леонид Чистяков рассказал РИА Новости, что идея пригласить на юбилейное событие президента возникла у него и других городских активистов этим летом и была согласована с властями. "Двадцатый фестиваль пройдет у нас совсем в другом масштабе. Мы гарантируем колоссальное количество мышей на улицах города в лице наших жителей. Параллельно с этим у нас будет проходить большой фестиваль уличных музыкантов", - сказал Чистяков.
© AFP 2019 / Mladen AntonovКот в музее мыши в Мышкине
Кот в музее мыши в Мышкине
© AFP 2019 / Mladen Antonov
Кот в музее мыши в Мышкине. Архивное фото
"Да, эта идея возникла у общественности, мы эту идею поддержали, облекли, скажем так, в форму обращения к президенту. Мы в курсе, со всеми работаем", - подтвердила РИА Новости начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Елена Дорофеева.
920012
Обсудить 1
ТуризмВладимир ПутинМышкин
Рекомендуем
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Бронзовый памятник русалке в Мисхоре
Легенды Крыма: необычные места, которые стоит посетить хотя бы раз
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту
Тигренок в сафари-парке Тайган
Суд принял второе решение о закрытии крымского парка львов "Тайган"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Лента новостейМолния