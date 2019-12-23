Жители Мышкина пригласили Путина на фестиваль Мыши в 2020 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Жители города Жители города Мышкин Ярославской области написали письмо президенту России Владимиру Путину с приглашением посетить в 2020 году 20-й фестиваль Мыши.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Приглашаем вас принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и межрегионального юбилейного ХХ фестиваля Мыши 11 июля 2020 года", - говорится в тексте письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Также горожане просят президента в преддверии наступающего года Мыши рассмотреть возможность сделать Мышкин туристической столицей России в 2020 году.

"Надеемся, что неповторимая аура нашего города, которую создают мышкинцы, оставит незабываемые впечатления", - пишут авторы.

Они также пишут Путину о своем городе, расположенном на берегу Волги, в нем проживают 6 тысяч жителей, и на каждого приходится, по данным авторов, 20 туристов ежегодно. "Крохотный покровитель города – мышка, у нас пользуется большой известностью и почетом. У нас единственный в России музей Мыши, и туристический комплекс "Мышиные палаты", и ресторан "Мышеловка", - говорится в письме.

Организатор фестиваля, депутат Мышкинского муниципального района Леонид Чистяков рассказал РИА Новости, что идея пригласить на юбилейное событие президента возникла у него и других городских активистов этим летом и была согласована с властями. "Двадцатый фестиваль пройдет у нас совсем в другом масштабе. Мы гарантируем колоссальное количество мышей на улицах города в лице наших жителей. Параллельно с этим у нас будет проходить большой фестиваль уличных музыкантов", - сказал Чистяков.