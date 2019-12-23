Путин посетил комплекс по круглогодичному выращиванию роз в Адыгее

Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса "Зеленый Дом" в поселке Супс. 23 декабря 2019

ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин перед общением с представителями общественности по сельскохозяйственной тематике посетил тепличный комплекс "Зеленый дом" в Адыгее

Предприятие занимается круглогодичным выращиванием роз в защищенном грунте и сезонным - в открытом грунте. В теплице работают почти 200 сотрудников со средней зарплатой порядка 30 тысяч рублей. Производство оснащено автоматизированным высокотехнологичным оборудованием и является экологически чистым: здесь установлены современные системы очистки воды и подготовки питательных растворов.

Путин оценил цветущие в декабре розы pic.twitter.com/i1oXF10jbQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019 г.

Главу государства провели по производственным цехам, рассказали об особенностях выращивания цветов, а потом показали и саму теплицу, где под ярким освещением на территории нескольких гектаров выращиваются тысячи роз. "Красиво", - оценил Путин.