Путин посетил комплекс по круглогодичному выращиванию роз в Адыгее

ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед общением с представителями общественности по сельскохозяйственной тематике посетил тепличный комплекс "Зеленый дом" в Адыгее.
Предприятие занимается круглогодичным выращиванием роз в защищенном грунте и сезонным - в открытом грунте. В теплице работают почти 200 сотрудников со средней зарплатой порядка 30 тысяч рублей. Производство оснащено автоматизированным высокотехнологичным оборудованием и является экологически чистым: здесь установлены современные системы очистки воды и подготовки питательных растворов.
Путин оценил цветущие в декабре розы pic.twitter.com/i1oXF10jbQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019 г.
Главу государства провели по производственным цехам, рассказали об особенностях выращивания цветов, а потом показали и саму теплицу, где под ярким освещением на территории нескольких гектаров выращиваются тысячи роз. "Красиво", - оценил Путин.
Затем президенту показали развернутую тут же на предприятии выставку сельхозпродукции, производимой в Адыгее. На экспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас.