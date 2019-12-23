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Путин посетил комплекс по круглогодичному выращиванию роз в Адыгее
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РИА Новости

Путин посетил комплекс по круглогодичному выращиванию роз в Адыгее

16:18 23.12.2019 (обновлено: 18:13 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса "Зеленый Дом" в поселке Супс. 23 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зеленый Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПОСЕЛОК СУПС (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед общением с представителями общественности по сельскохозяйственной тематике посетил тепличный комплекс "Зеленый дом" в Адыгее.
Предприятие занимается круглогодичным выращиванием роз в защищенном грунте и сезонным - в открытом грунте. В теплице работают почти 200 сотрудников со средней зарплатой порядка 30 тысяч рублей. Производство оснащено автоматизированным высокотехнологичным оборудованием и является экологически чистым: здесь установлены современные системы очистки воды и подготовки питательных растворов.
Главу государства провели по производственным цехам, рассказали об особенностях выращивания цветов, а потом показали и саму теплицу, где под ярким освещением на территории нескольких гектаров выращиваются тысячи роз. "Красиво", - оценил Путин.
Затем президенту показали развернутую тут же на предприятии выставку сельхозпродукции, производимой в Адыгее. На экспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас.
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