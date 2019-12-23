В МИД Британии прокомментировали расследование дела Хашукджи

ЛОНДОН, 23 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания осуждает применение смертной казни, но призывает власти Саудовской Аравии привлечь к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Джамиля Хашукджи, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
"Убийство Джамаля Хашукджи было ужасным преступлением. Семья Хашукджи заслуживает того, чтобы его жестокое убийство было подвернуто правосудию. Саудовская Аравия должна обеспечить, чтобы все ответственные лица были привлечены к ответственности и чтобы подобное злодеяние больше никогда не повторилось", - приводятся слова Рааба в сообщении МИД Британии.
При этом глава британского МИД заявил, что "Великобритания осуждает применение смертной казни при любых обстоятельствах".
Прокуратура Саудовской Аравии в понедельник сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.
Известный саудовский журналист Хашукджи был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.