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В Париже прошли акции протеста членов профсоюзов, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Париже прошли акции протеста членов профсоюзов, сообщили СМИ

16:09 23.12.2019
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© Фото : Sputnik FranceВо время демонстрации в Париже, Франция
Во время демонстрации в Париже, Франция
© Фото : Sputnik France
Во время демонстрации в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. Манифестанты собрались в понедельник перед штаб-квартирой парижской компании общественного транспорта RATP, участники акции зажигали фаеры и дымовые шашки в кулуаре на станции метро Гар де Льон, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, в акции принимали участие несколько сотен человек - члены французских профсоюзов CGT, FO, Solidaires, FSU. Из их уст звучали призывы продолжить акции протеста против пенсионной реформы в рождественские каникулы.
Затем участники манифестации, которая, по информации телеканала, не была согласована, спустились в вестибюль станции метро Гар де Льон, зажигали там фаеры и дымовые шашки. Из-за этого на некоторое время эскалаторы были приостановлены, некоторые входы на линию 1 были закрыты. Однако работа метро на этой линии была вскоре восстановлена.
С 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки более двух недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
Премьер-министр Эдуар Филипп 11 декабря представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
Следующая крупная акция протеста против пенсионной реформы запланирована во Франции на 9 января.
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Эдуар ФилиппФранцияПарижВ мире
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