В Париже прошли акции протеста членов профсоюзов, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. Манифестанты собрались в понедельник перед штаб-квартирой парижской компании общественного транспорта RATP, участники акции зажигали фаеры и дымовые шашки в кулуаре на станции метро Гар де Льон, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, в акции принимали участие несколько сотен человек - члены французских профсоюзов CGT, FO, Solidaires, FSU. Из их уст звучали призывы продолжить акции протеста против пенсионной реформы в рождественские каникулы.
📽 #Paris Blocage en cours de la maison de la #RATP, ils sont chauds les cheminots ✊ forte présence des policiers! #greve #Retraites .#Greve23decembre #Macron #noel #France #GiletsJaunes pic.twitter.com/J4aaplKYl5— Le Général 💎 (@LeGeneral00) 23 декабря 2019 г.
Затем участники манифестации, которая, по информации телеканала, не была согласована, спустились в вестибюль станции метро Гар де Льон, зажигали там фаеры и дымовые шашки. Из-за этого на некоторое время эскалаторы были приостановлены, некоторые входы на линию 1 были закрыты. Однако работа метро на этой линии была вскоре восстановлена.
С 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки более двух недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
En soutien au rassemblement des grévistes #RATP et interpro ce matin à Gare de Lyon #retrait pic.twitter.com/jBvw3ntd2w— Eric Coquerel (@ericcoquerel) 23 декабря 2019 г.
Премьер-министр Эдуар Филипп 11 декабря представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
Следующая крупная акция протеста против пенсионной реформы запланирована во Франции на 9 января.