В Париже прошли акции протеста членов профсоюзов, сообщили СМИ

По данным телеканала, в акции принимали участие несколько сотен человек - члены французских профсоюзов CGT, FO, Solidaires, FSU. Из их уст звучали призывы продолжить акции протеста против пенсионной реформы в рождественские каникулы.

Затем участники манифестации, которая, по информации телеканала, не была согласована, спустились в вестибюль станции метро Гар де Льон, зажигали там фаеры и дымовые шашки. Из-за этого на некоторое время эскалаторы были приостановлены, некоторые входы на линию 1 были закрыты. Однако работа метро на этой линии была вскоре восстановлена.