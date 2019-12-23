Путин на расширенной коллегии Минобороны подведет итоги года

"Путин 24 декабря примет участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ. На заседании, которое пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил России за 2019 год. верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год", - говорится в сообщении.