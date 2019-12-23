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Путин на расширенной коллегии Минобороны подведет итоги года
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РИА Новости

Путин на расширенной коллегии Минобороны подведет итоги года

16:06 23.12.2019 (обновлено: 16:08 23.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 декабря на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ подведет итоги деятельности Вооруженных сил за 2019 год, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин 24 декабря примет участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ. На заседании, которое пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил России за 2019 год. верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на расширенное заседание коллегии Минобороны приглашены члены Совбеза России, руководство Федерального Собрания, правительства, командующие военными округами, объединениями и соединениями ВС РФ.
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