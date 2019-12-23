Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста

ТАМАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин , проехав по железнодорожной части Крымского моста , оценил красоту этого инженерного сооружения.

"Красавец, а не мост", - отметил глава государства, когда ехал в кабине машиниста.

"Спасибо!" Путин оставил автограф и благодарность рабочим, строившим Крымский мост pic.twitter.com/Y1VpDS7kBy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019 г.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что поезд "значительно мягче идет, чем на автомобильном (переходе Крымского моста), ровненько идет".

Министр транспорта Евгений Дитрих , который сопровождал российского лидера в этой поездке, пояснил, что такое ощущение возникает потому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, а автомобильная часть моста идет с подъемом.

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Дитрих рассказал главе государства о планах расширить маршруты движения поездов в Крым. "Сейчас у нас два поезда — Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь, а потом добавятся еще восемь поездов, по сути вся центральная Россия поедет в Крым поездами", - сказал министр. При этом он отметил, что железнодорожные составы из Санкт-Петербурга и Москвы будут ходить в Крым в ежедневном режиме. Летнее расписание поездов в Крым, по словам министра, планируется запустить к 1 мая или неделей раньше.

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В кабине машиниста вместе с Путиным и Дитрихом ехал и бизнесмен Аркадий Ротенберг, который ранее владел компанией "Стройгазмонтаж", участвовавшей в строительстве моста. "Что-то вы выглядите усталым, серьезно. Все нормально", - обратился Путин к Ротенбергу. "Я нормально, спал плохо", - ответил тот.