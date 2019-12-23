Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту

ТАМАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, проехав по железнодорожной части Крымского моста, оценил красоту этого инженерного сооружения.
"Красавец, а не мост", - отметил глава государства, когда ехал в кабине машиниста.
"Спасибо!" Путин оставил автограф и благодарность рабочим, строившим Крымский мост pic.twitter.com/Y1VpDS7kBy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019 г.
Кроме того, Путин обратил внимание на то, что поезд "значительно мягче идет, чем на автомобильном (переходе Крымского моста), ровненько идет".
Министр транспорта Евгений Дитрих, который сопровождал российского лидера в этой поездке, пояснил, что такое ощущение возникает потому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, а автомобильная часть моста идет с подъемом.
Дитрих рассказал главе государства о планах расширить маршруты движения поездов в Крым. "Сейчас у нас два поезда — Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь, а потом добавятся еще восемь поездов, по сути вся центральная Россия поедет в Крым поездами", - сказал министр. При этом он отметил, что железнодорожные составы из Санкт-Петербурга и Москвы будут ходить в Крым в ежедневном режиме. Летнее расписание поездов в Крым, по словам министра, планируется запустить к 1 мая или неделей раньше.
В кабине машиниста вместе с Путиным и Дитрихом ехал и бизнесмен Аркадий Ротенберг, который ранее владел компанией "Стройгазмонтаж", участвовавшей в строительстве моста. "Что-то вы выглядите усталым, серьезно. Все нормально", - обратился Путин к Ротенбергу. "Я нормально, спал плохо", - ответил тот.
Дитрих рассказал о сложностях возведения моста на одном из участков: "Этот объект нам кровушки попил. Очень тяжелая была история, у нас там щит утонул. Если бы не Аркадий Романович, не его усилия?". "Сам вытаскивал щит? - спросил с улыбкой Путин. - Вот поэтому и устал".