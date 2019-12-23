Депутат от Пермского края Бурнашов заявил о сложении полномочий

УФА, 23 дек – РИА Новости. Депутат Государственной думы от Пермского края Алексей Бурнашов заявил о сложении своих полномочий и попросил прощения у избирателей.
"С большим сожалением вынужден сообщить, что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата Государственной думы! Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвел вас! Береги Вас Бог!" - написал депутат на своей странице в Facebook.
Бурнашов родился 28 июня 1973 года в городе Пермь, окончил юридический факультет Московской академии права и управления. Карьеру начинал в Пермском домостроительном комбинате. С 2006 года по 2016 год он был депутатом краевого парламента. На выборах 18 сентября 2016 года Бурнашов был избран депутатом Государственной думы VII созыва от Пермского края. Является членом комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
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