Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T15:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562729775.html
Депутат от Пермского края Бурнашов заявил о сложении полномочий
https://cdn22.img.ria.ru/images/150616/75/1506167513_0:108:1500:952_1036x0_80_0_0_56dd1738293a396063c183c66bb5db2c.jpg
РИА Новости

Депутат от Пермского края Бурнашов заявил о сложении полномочий

15:54 23.12.2019
357
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Портфель чиновника. Архивное фото. Архивное фото
УФА, 23 дек – РИА Новости. Депутат Государственной думы от Пермского края Алексей Бурнашов заявил о сложении своих полномочий и попросил прощения у избирателей.

"С большим сожалением вынужден сообщить, что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата Государственной думы! Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвел вас! Береги Вас Бог!" - написал депутат на своей странице в Facebook.

Бурнашов родился 28 июня 1973 года в городе Пермь, окончил юридический факультет Московской академии права и управления. Карьеру начинал в Пермском домостроительном комбинате. С 2006 года по 2016 год он был депутатом краевого парламента. На выборах 18 сентября 2016 года Бурнашов был избран депутатом Государственной думы VII созыва от Пермского края. Является членом комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Губернатор Пермского края Максим Решетников
11 декабря, 20:21
Пермский губернатор озвучил факторы для развития НОЦ в регионах
170010
Обсудить 0
Госдума РФУфаПермьПермский крайПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации 24 декабря
Здание Министерства Юстиции России
Валерия Песенко назначили первым замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Политолог назвал возможные темы послания Путина Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин
В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообщается в Кремле с сенаторами и депутатами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский прокомментировал идею внесения поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
В Чечне ждут визита Путина в 2020 году
Алексей Лемин
Алексей Лемин выиграл выборы главы Абакана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии освободил от должности второго за неделю министра
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что не интересуется федеральными постами
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Нидерландах прокомментировали санкции против "Северного потока — 2"
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Совфед продолжит защищать интересы России в ПАСЕ, заявила Матвиенко
Полицейский автомобиль
На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте падения наледи в Мурманске
В Мурманске завели дело после падения наледи с крыши дома на мужчину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Лента новостейМолния