Депутат от Пермского края Бурнашов заявил о сложении полномочий

"С большим сожалением вынужден сообщить, что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата Государственной думы! Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвел вас! Береги Вас Бог!" - написал депутат на своей странице в Facebook.