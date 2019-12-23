На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

Семнадцатого декабря в семье произошел конфликт из-за переписки мужчины с другой женщиной. В итоге муж задушил супругу проводом. Позднее, 21 декабря, он пытался избавиться от ее тела около озера Вилюй, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.