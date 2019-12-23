На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Жителя города Вилючинска подозревают в убийстве собственной жены, сообщил СУ СК России по Камчатскому краю.
Семнадцатого декабря в семье произошел конфликт из-за переписки мужчины с другой женщиной. В итоге муж задушил супругу проводом. Позднее, 21 декабря, он пытался избавиться от ее тела около озера Вилюй, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Полиция завела уголовное дело по ч.1. статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации ИА "Кам 24", супруги заключили брак 7 декабря.
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