Дмитрий Маликов спас Александра Петрова от позора на сцене театра

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На YouTube опубликовали видео, на котором композитор Дмитрий Маликов спасает от позора актера Александра Петрова на сцене Театра имени М. Н. Ермоловой.

Петров участвовал в благотворительном проекте "Эстафетное интервью", где он без сценария и репетиций беседует в открытом диалоге со зрителями и приглашенным гостем — в данном случае, шоуменом Александром Гудковым. Часть вырученных средств от продажи билетов перечисляются в фонды "Подари жизнь" и "Дом с маяком".

Перед завершением помощник ведущего на "Вечернием Урганте" и резидент "Comedy woman" заявил, что не сможет отпустить Петрова со сцены, пока тот не исполнит песню Дмитрия Маликова "Ты моей никогда не будешь".

Актер сразу засмущался, так как совершенно не умеет петь. Но по правилам "Эстафетного интервью", Петров не мог отказаться.