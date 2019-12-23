Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-23T19:36+0300
https://ria.ru/20191223/1562729710.html
Дмитрий Маликов спас Александра Петрова от позора на сцене театра
https://cdn23.img.ria.ru/images/156272/99/1562729925_0:63:3024:1764_1036x0_80_0_0_65c79019c58d81f264fe8b9a97b07e78.jpg
РИА Новости

Дмитрий Маликов спас Александра Петрова от позора на сцене театра

19:36 23.12.2019
14392
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На YouTube опубликовали видео, на котором композитор Дмитрий Маликов спасает от позора актера Александра Петрова на сцене Театра имени М. Н. Ермоловой.
Петров участвовал в благотворительном проекте "Эстафетное интервью", где он без сценария и репетиций беседует в открытом диалоге со зрителями и приглашенным гостем — в данном случае, шоуменом Александром Гудковым. Часть вырученных средств от продажи билетов перечисляются в фонды "Подари жизнь" и "Дом с маяком".
Перед завершением помощник ведущего на "Вечернием Урганте" и резидент "Comedy woman" заявил, что не сможет отпустить Петрова со сцены, пока тот не исполнит песню Дмитрия Маликова "Ты моей никогда не будешь".
Актер сразу засмущался, так как совершенно не умеет петь. Но по правилам "Эстафетного интервью", Петров не мог отказаться.
Не успел актер приступить к пению, как на сцену вышел Дмитрий Маликов и исполнил композицию за него.
Александр Петров
16 сентября, 15:14Культура
Фильм "Текст" с Александром Петровым может побороться за "Оскар"
1282456728
КультураТеатрНовости культурыАлександр Петров (актер)Дмитрий МаликовYouTube
Рекомендуем
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Автомобиль KIA Seltos
Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Allseas отвела строившие "Северный поток — 2" суда из Балтийского моря
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Лента новостейМолния