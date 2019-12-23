Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента с самолетом в Кирове

"Согласно предварительной информации, после посадки в аэропорту города Кирова во время разворота для руления к перрону произошло скольжение воздушного судна Boeing 787 авиакомпании "Победа" в сторону укрепленной обочины без выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы. Данная информация в настоящее время перепроверяется", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что на борту судна находились 113 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. В результате высадки пассажиров никто не пострадал, судно повреждений не имеет. "Жалоб от пассажиров ни в прокуратуру, ни в правоохранительные органы не поступало", - сообщает надзорное ведомство.