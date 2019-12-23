Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента с самолетом в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Кировская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по информации о внештатной ситуации, произошедшей при завершении рейса Москва-Киров в аэропорту "Победилово", сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что Boeing 737 авиакомпании "Победа", прибывший из московского "Внуково", по предварительным данным, выехал за пределы ВПП в кировском аэропорту. Представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что самолет, зацепивший грунт одним шасси, при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу. "Победа" в свою очередь опровергла информацию о выкатывании своего самолета с ВПП в Кирове: по данным авиакомпании, "произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины без выкатывания".
"Согласно предварительной информации, после посадки в аэропорту города Кирова во время разворота для руления к перрону произошло скольжение воздушного судна Boeing 787 авиакомпании "Победа" в сторону укрепленной обочины без выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы. Данная информация в настоящее время перепроверяется", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что на борту судна находились 113 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. В результате высадки пассажиров никто не пострадал, судно повреждений не имеет. "Жалоб от пассажиров ни в прокуратуру, ни в правоохранительные органы не поступало", - сообщает надзорное ведомство.
"В ходе начатой прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и защиты прав потребителей будет дана оценка действиям всех служб, причастных к инциденту, и при наличии оснований принят необходимый комплекс мер реагирования", - подчеркивается в сообщении.
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Также отмечается, что в целях обеспечения безопасности полетов "Победа" приняла решение об осмотре судна после внештатной ситуации техническим персоналом авиаперевозчика и выполнении следующего планового авиарейса Киров-Москва (Внуково) на резервном воздушном судне, которое вылетело в пункт назначения с задержкой на 2,5 часа.
В сообщении подчеркивается, что посадка воздушного судна в Кирове проходила в сложных погодных условиях.