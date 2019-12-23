Число безработных россиян за неделю выросло на 1,6%

Рейтинг российских регионов по уровню безработицы По итогам лета 2019 года субъектами Российской Федерации с самым низким уровнем безработицы стали Москва и Санкт-Петербург. Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит ситуация с трудоустройством в вашем регионе.