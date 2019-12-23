Число безработных россиян за неделю выросло на 1,6%

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число официально безработных россиян с 11 по 18 декабря выросло на 1,6% - до 674,11 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"С 11 по 18 декабря 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 674,11 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках и Севастополе.
Кроме того, в 78 регионах отмечен рост численности безработных. Наибольший рост наблюдался в Калмыкии, Крыму, Туве, Алтайском, Приморском краях, Астраханской, Курской, Сахалинской, Смоленской области, Чукотском автономном округе.
В пресс-службе отметили, что на 18 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения. По состоянию на 18 декабря работодатели заявили в органы службы занятости 1,5 миллиона вакансий.