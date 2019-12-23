Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T15:50+0300
https://ria.ru/20191223/1562729452.html
Число безработных россиян за неделю выросло на 1,6%
https://cdn23.img.ria.ru/images/148577/57/1485775710_0:296:2870:1910_1036x0_80_0_0_fa2d4e36fba74fac27df4772c7eb5ac3.jpg
РИА Новости

Число безработных россиян за неделю выросло на 1,6%

15:50 23.12.2019
193
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения
Центр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Центр занятости населения. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число официально безработных россиян с 11 по 18 декабря выросло на 1,6% - до 674,11 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"С 11 по 18 декабря 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 674,11 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
10 декабря, 00:30
Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках и Севастополе.
Кроме того, в 78 регионах отмечен рост численности безработных. Наибольший рост наблюдался в Калмыкии, Крыму, Туве, Алтайском, Приморском краях, Астраханской, Курской, Сахалинской, Смоленской области, Чукотском автономном округе.
В пресс-службе отметили, что на 18 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения. По состоянию на 18 декабря работодатели заявили в органы службы занятости 1,5 миллиона вакансий.
Рейтинг регионов по уровню безработицы в июне–августе 2019 г.
28 октября, 00:00
Рейтинг российских регионов по уровню безработицыПо итогам лета 2019 года субъектами Российской Федерации с самым низким уровнем безработицы стали Москва и Санкт-Петербург. Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит ситуация с трудоустройством в вашем регионе.
201189
Обсудить 2
Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Нидерландах прокомментировали санкции против "Северного потока — 2"
Традиционные блюда новогоднего стола
Росстат заявил о подорожании новогоднего стола россиян
Полицейский автомобиль
На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Портрет Петр I (Яков Хоубракен, 1718 г.)
Нарышкин рассказал, каким разведчиком был царь Петр I
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Врачи во время операции
На Ямале из желудка ребенка извлекли 18-сантиметровый ком волос
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Платформа статданных должна заработать к 2024 году, заявил Медведев
Кадр из фильма Зеленая книга
Российские зрители считают "Зеленую книгу" лучшим фильмом года
Корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Умерла корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту
Лекарства
Совфед одобрил закон о закупке незарегистрированных лекарств
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал обсудить пользу и вред конвенции Монтре по Босфору
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Медведев прокомментировал решения суда по газовым спорам с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Лента новостейМолния