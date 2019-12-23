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В Нидерландах прокомментировали санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Нидерландах прокомментировали санкции против "Северного потока — 2"

15:47 23.12.2019
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© REUTERS / Stine JacobsenРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
© REUTERS / Stine Jacobsen
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о недопустимости ситуации, при которой Соединенные Штаты могли бы указывать стране, откуда получать энергоносители.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
"Нидерланды не должны зависеть от одной страны в вопросе энергоснабжения. США также рады поставлять СПГ. В Роттердаме есть большой терминал СПГ. Они приветствуются, но не может быть такого, чтобы другая страна говорила нам, откуда получать энергоносители", - заявил Блок в интервью изданию Telegraaf, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по "Северному потоку - 2".
Глава голландского МИД отметил также, что разрыв торговых отношений не может способствовать снижению напряженности. Министр уточнил, что такие меры, как санкции, необходимы, однако подчеркнул, что "хочет нормальных отношений" с Россией.
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Вчера, 14:29
Власти Германии изучат санкции США против "Северного потока — 2"
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Стеф БлокСеверный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампМИД НидерландовНидерландыРоссияСШАВ мире
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