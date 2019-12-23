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https://ria.ru/20191223/1562728763.html
В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"

15:37 23.12.2019
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© Фото : Nord Stream 2 / Vladimir PostnovСтроительство трубопровода "Северный поток - 2" в России
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
© Фото : Nord Stream 2 / Vladimir Postnov
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Разрешение Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии (BSH) на прокладку "Северного потока — 2" в зимние месяцы распространяется на период с января по апрель, с мая новые разрешения не требуются, заявил РИА Новости глава отдела по вопросам морского регулирования ведомства Нико Нольте.
Ранее в понедельник BSH сообщило, что одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на прокладку газопровода в зимние месяцы, не указав точные сроки.
Нольте пояснил, что в ведомстве зимними месяцами считают январь, февраль и март, но при этом выданное разрешение охватывает и апрель.
"Я исхожу из того, что апрель этим решением тоже охвачен. Мы в разрешении не перечислили месяцы, но сказали, что прокладка возможна вне летних месяцев (май-сентябрь). Поэтому я исхожу из того, что апрель таким образом тоже охвачен. Летние месяцы и так согласованы, это было сделано решением от 2018 года", - сказал собеседник агентства, отметив, что у Nord Stream 2 не было разрешения на работы именно в зимние месяцы.
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На вопрос, связана ли была необходимость получения дополнительного разрешения компанией Nord Stream 2 с тем, что власти Дании поздно дали разрешение на работы в своих водах, Нольте отказался отвечать "детально", отметив, что событие, вызвавшее необходимость продлевать работы на зимние месяцы, "произошло вне экономической зоны Германии".
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияДанияВ мире
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