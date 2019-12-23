В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"

"Я исхожу из того, что апрель этим решением тоже охвачен. Мы в разрешении не перечислили месяцы, но сказали, что прокладка возможна вне летних месяцев (май-сентябрь). Поэтому я исхожу из того, что апрель таким образом тоже охвачен. Летние месяцы и так согласованы, это было сделано решением от 2018 года", - сказал собеседник агентства, отметив, что у Nord Stream 2 не было разрешения на работы именно в зимние месяцы.