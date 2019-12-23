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Матвиенко прокомментировала закон о виноградарстве и виноделии
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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала закон о виноградарстве и виноделии

15:35 23.12.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Принятие закона о виноградарстве и виноделии в РФ позволит гражданам покупать качественное российское вино, документ направлен на дальнейшее развитие отрасли, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы на заседании в понедельник одобрили закон о виноградарстве и виноделии в РФ, документ устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
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"Последние годы не просто возрождается, а я бы сказала, создается новая отрасль в России, по-настоящему профессионально, системно, благодаря усилиям государства, бизнеса России. У нас уже появилось качественное российское вино, у нас восстановлены и вновь посажены сотни, если не тысячи гектаров винограда", - сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что закон очень важный и своевременный с точки зрения необходимости поддержать эту новую отрасль виноградарства, виноделия, поддержать отечественного производителя. В то же время документ ставит преграды для тех, кто производит вино из винного материала, отметила Матвиенко. "Оно, естественно, другого качества, других свойств и все равно продается под маркой "вино", - сказала сенатор.
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По ее словам, принятым законом оказываются меры поддержки реальному виноделию, отечественному виноградарству и ставятся преграды для того, чтобы не сравнивали вино и винный напиток. "Мы прошли это - молоко натуральное и молочный напиток. Теперь разница и здесь", - сказала Матвиенко.
"Никто не говорит прекращать производство винного напитка из винного материала, но теперь на этикетках должно быть написано, что это - вино, созданное на основе отечественного винограда, а это - винный напиток, который разведен с водой, сахар добавлен, ароматизаторы. Это не вино", - пояснила спикер.
Россияне должны понимать, что они покупают - реальное вино или винный напиток, цена также должна отличаться, подчеркнула законодатель. "Главное - что этот закон поддерживает усилия на дальнейшее развитие отрасли. Мы возвращаем России историческую отрасль, которой мы всегда гордились и, уверена, еще больше будем гордиться. Если какие-то есть вопросы, будем продолжать работу. Может быть, что-то придется доуточнить. Но в целом закон одобрен ассоциацией виноделов , что очень важно", - заключила Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоРоссияЭкономика
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