Матвиенко прокомментировала закон о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Принятие закона о виноградарстве и виноделии в РФ позволит гражданам покупать качественное российское вино, документ направлен на дальнейшее развитие отрасли, заявила спикер Совфеда Принятие закона о виноградарстве и виноделии в РФ позволит гражданам покупать качественное российское вино, документ направлен на дальнейшее развитие отрасли, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Сенаторы на заседании в понедельник одобрили закон о виноградарстве и виноделии в РФ, документ устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

"Последние годы не просто возрождается, а я бы сказала, создается новая отрасль в России , по-настоящему профессионально, системно, благодаря усилиям государства, бизнеса России. У нас уже появилось качественное российское вино, у нас восстановлены и вновь посажены сотни, если не тысячи гектаров винограда", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что закон очень важный и своевременный с точки зрения необходимости поддержать эту новую отрасль виноградарства, виноделия, поддержать отечественного производителя. В то же время документ ставит преграды для тех, кто производит вино из винного материала, отметила Матвиенко. "Оно, естественно, другого качества, других свойств и все равно продается под маркой "вино", - сказала сенатор.

По ее словам, принятым законом оказываются меры поддержки реальному виноделию, отечественному виноградарству и ставятся преграды для того, чтобы не сравнивали вино и винный напиток. "Мы прошли это - молоко натуральное и молочный напиток. Теперь разница и здесь", - сказала Матвиенко.

"Никто не говорит прекращать производство винного напитка из винного материала, но теперь на этикетках должно быть написано, что это - вино, созданное на основе отечественного винограда, а это - винный напиток, который разведен с водой, сахар добавлен, ароматизаторы. Это не вино", - пояснила спикер.