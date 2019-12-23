Минтруд подготовил проект приказа об отмене профстандарта для вузов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минтруд подготовил проект приказа об отмене профстандарта для преподавателей вузов, он находится на согласовании, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в интервью газете "Известия" завила, что профстандарт для преподавателей вузов в России будет отменен из-за того, что он сильно ограничивал работу сотрудников, не имеющих ученой степени. В Минобрнауки сообщили, что поддерживают отмену профессионального стандарта для преподавателей вузов, поскольку стандарт для профессорско-педагогического состава нуждается в проработке.
Согласно сообщению Минтруда, предложение об отмене профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" зафиксировано в протоколе национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, поступившем в министерство.
"В связи с этим Минтруд России подготовил проект приказа об отмене профстандарта. В настоящее время проект находится на межведомственном согласовании", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что координируют разработку профессиональных стандартов, но не занимаются непосредственно их разработкой. Разработчиком профстандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" является Федеральный институт развития образования.