Росгвардия опровергла данные об усилении мер после стрельбы на Лубянке

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.