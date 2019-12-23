Росгвардия опровергла данные об усилении мер после стрельбы на Лубянке

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Информация об усилении режима службы подразделений Росгвардии после стрельбы на Лубянке в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее znak.com сообщил, что 20 декабря, на следующий день после стрельбы на Лубянке, вышел приказ командующего Уральским округом войск Росгвардии генерал-полковника Александра Попова о приведении в полную боевую готовность подразделений ведомства в УрФО.
"Информация некоторых СМИ якобы об экстренном усилении режима службы подразделений Росгвардии не соответствует действительности", - заявили в Росгвардии.
Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
22 декабря, 15:47На юго-востоке Москвы произошла стрельба из охолощенного оружия