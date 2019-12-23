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Росгвардия опровергла данные об усилении мер после стрельбы на Лубянке
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РИА Новости

Росгвардия опровергла данные об усилении мер после стрельбы на Лубянке

15:33 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС и сотрудник силовых структур у входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий мост
Сотрудник ДПС и сотрудник силовых структур у входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС и сотрудник силовых структур у входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий мост. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Информация об усилении режима службы подразделений Росгвардии после стрельбы на Лубянке в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее znak.com сообщил, что 20 декабря, на следующий день после стрельбы на Лубянке, вышел приказ командующего Уральским округом войск Росгвардии генерал-полковника Александра Попова о приведении в полную боевую готовность подразделений ведомства в УрФО.
Сотрудники силовых структур на улице Большая Лубянка, где недалеко от здания ФСБ произошла стрельба
Вчера, 12:48
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"Информация некоторых СМИ якобы об экстренном усилении режима службы подразделений Росгвардии не соответствует действительности", - заявили в Росгвардии.
Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Сотрудник полиции
22 декабря, 15:47
На юго-востоке Москвы произошла стрельба из охолощенного оружия
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеРосгвардияФСБ РФРоссияПроисшествия
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