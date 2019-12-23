На Ямале из желудка ребенка извлекли 18-сантиметровый ком волос

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек - РИА Новости. Врачи в Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе провели редкую операцию и извлекли из желудка шестилетнего ребенка ком волос длиной 18 сантиметров, сообщает пресс-служба городской больницы Нового Уренгоя.

Ребенка доставили в медучреждение в начале декабря с сильными болями в области живота. Диагноз специалистам помогла установить компьютерная томография, а также гастроскопия, выполненная под наркозом.

"Результаты удивили даже опытных врачей. Обнаруженное объемное образование в желудке оказалось волосяным комом длиной в 18 сантиметров, в объеме около 8 сантиметров, по-научному - трихофитобезоар", - пояснили в пресс-службе.

Хирургам пришлось провести лапаротомию - разрез брюшной стенки с рассечением желудка, чтобы достать ком волос. Ребенок уже выписан из больницы.

Подобные инородные тела организмом не перевариваются, а накапливаются, превращаясь в плотные комки и увеличиваясь в размерах. Заведующий отделением, хирург с 25-летним стажем Андрей Леус, который вместе с коллегой Ольгой Безруковой провел операцию, признал, что подобную находку в детском желудке встретил впервые.

"Мне приходилось удалять безоары у взрослых. Случаи были связаны с неумеренным употреблением хурмы, а вот удалять такое образование у ребенка пришлось первый раз", - цитирует Леуса пресс-служба.