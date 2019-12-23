Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T15:29+0300
https://ria.ru/20191223/1562728358.html
На Ямале из желудка ребенка извлекли 18-сантиметровый ком волос
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:178:1920:1258_1036x0_80_0_0_e878d65a5639be3c64a80dbf222ed627.jpg
РИА Новости

На Ямале из желудка ребенка извлекли 18-сантиметровый ком волос

15:29 23.12.2019
9699
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек - РИА Новости. Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе провели редкую операцию и извлекли из желудка шестилетнего ребенка ком волос длиной 18 сантиметров, сообщает пресс-служба городской больницы Нового Уренгоя.
Ребенка доставили в медучреждение в начале декабря с сильными болями в области живота. Диагноз специалистам помогла установить компьютерная томография, а также гастроскопия, выполненная под наркозом.
"Результаты удивили даже опытных врачей. Обнаруженное объемное образование в желудке оказалось волосяным комом длиной в 18 сантиметров, в объеме около 8 сантиметров, по-научному - трихофитобезоар", - пояснили в пресс-службе.
Хирурги проводят операцию
26 июня, 08:20РИА Наука
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Хирургам пришлось провести лапаротомию - разрез брюшной стенки с рассечением желудка, чтобы достать ком волос. Ребенок уже выписан из больницы.
Подобные инородные тела организмом не перевариваются, а накапливаются, превращаясь в плотные комки и увеличиваясь в размерах. Заведующий отделением, хирург с 25-летним стажем Андрей Леус, который вместе с коллегой Ольгой Безруковой провел операцию, признал, что подобную находку в детском желудке встретил впервые.
Врачи перед началом операции. Архивное фото
17 августа 2017, 10:50
Московские врачи извлекли из головы ребенка вату, забытую медиками из Перми
"Мне приходилось удалять безоары у взрослых. Случаи были связаны с неумеренным употреблением хурмы, а вот удалять такое образование у ребенка пришлось первый раз", - цитирует Леуса пресс-служба.
По его словам, подобные образования в желудочно-кишечном тракте грозят непроходимостью желудка, идет обезвоживание организма, нарушение водно-электролитного обмена, и в конечном итоге это может привести к остановке сердца. Врачи больницы также посоветовали горожанам быть осторожными в употреблении фруктов с большим количеством волокон и грубой клетчатки и следить за вредными привычками детей, связанными с непреодолимым желанием жевать собственные волосы.
Врачи во время операции
20 декабря 2018, 12:46
В Москве из желудка двухлетней девочки извлекли пятисантиметровый гвоздь
20023512
Обсудить 0
ЯмалНовый УренгойХанты-МансийскОбщество
Рекомендуем
Бокал с коньяком
Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
Бокал с игристым вином
Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
Полицейский автомобиль
На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Автомобили полиции Германии
Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"
Корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Умерла корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Молоток судьи
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Завтрак в детском саду
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон об электронной подписи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
Лента новостейМолния