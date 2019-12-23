Депутат Госдумы сравнил запуск поездов в Крым с новогодним подарком

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Запуск железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив стал лучшим и настоящим новогодним подарком для Крыма, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
"Это уникальный проект, который не могли реализовать многие столетия. Возведение моста в наше время говорит о величии России и трудолюбии ее народа. Очень знаково, что мост открыт в канун Нового года. Для Крыма и крымчан это лучший и настоящий новогодний подарок", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, с запуском грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, старт которых запланирован на середину следующего года, можно рассчитывать на снижение цен на товары и продукты в регионе.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.