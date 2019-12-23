Депутат Госдумы сравнил запуск поездов в Крым с новогодним подарком

"Это уникальный проект, который не могли реализовать многие столетия. Возведение моста в наше время говорит о величии России и трудолюбии ее народа. Очень знаково, что мост открыт в канун Нового года. Для Крыма и крымчан это лучший и настоящий новогодний подарок", - сказал РИА Новости Шеремет.