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Депутат Госдумы сравнил запуск поездов в Крым с новогодним подарком
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РИА Новости

Депутат Госдумы сравнил запуск поездов в Крым с новогодним подарком

15:25 23.12.2019
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Запуск железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив стал лучшим и настоящим новогодним подарком для Крыма, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
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Вчера, 14:45
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
"Это уникальный проект, который не могли реализовать многие столетия. Возведение моста в наше время говорит о величии России и трудолюбии ее народа. Очень знаково, что мост открыт в канун Нового года. Для Крыма и крымчан это лучший и настоящий новогодний подарок", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, с запуском грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, старт которых запланирован на середину следующего года, можно рассчитывать на снижение цен на товары и продукты в регионе.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
Кот проинспектировал Крымский мост
Вчера, 04:01
Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста
1600015
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Крымский мостМихаил ШереметГосдума РФВладимир ПутинКрымСевастопольОбщество
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