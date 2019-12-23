В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту получения огнестрельного ранения в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащим одной из воинских частей, дислоцированной в республике Карелия", - говорится в релизе.
В ЗВО добавили, что военный "оперативно доставлен в лечебное учреждение", ему оказана необходимая медицинская помощь.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ранен солдат-срочник, пуля застряла в его челюсти.
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