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В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
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РИА Новости

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

15:24 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту получения огнестрельного ранения в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащим одной из воинских частей, дислоцированной в республике Карелия", - говорится в релизе.
В ЗВО добавили, что военный "оперативно доставлен в лечебное учреждение", ему оказана необходимая медицинская помощь.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ранен солдат-срочник, пуля застряла в его челюсти.
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