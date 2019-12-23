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2019-12-23T15:23+0300
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Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе
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РИА Новости

Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе

15:12 23.12.2019 (обновлено: 15:23 23.12.2019)
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© Depositphotos / omur12Колбасные изделия
Колбасные изделия
© Depositphotos / omur12
Колбасные изделия. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Лидия Ионова призвала россиян отнестись внимательно к выбору блюд для новогоднего стола.
Она напомнила изданию НСН, что на столе в этот день всегда есть колбасная, сырная и рыбная нарезки.
Диетолог предложила, заменить колбасу запеченным мясом.
Кроме того, Ионова призвала внимательно отнестись и к выбору сыра.
"Плавленый сыр, увы, не самый хороший вариант, он создается из непроверенных остатков", — заявила она.
Ионова также предложила печь хлеб дома или приобретать его в пекарнях.
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Лидия ИоноваНовый ГодРоссияОбщество
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