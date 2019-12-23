Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Лидия Ионова призвала россиян отнестись внимательно к выбору блюд для новогоднего стола.
Она напомнила изданию НСН, что на столе в этот день всегда есть колбасная, сырная и рыбная нарезки.
Диетолог предложила, заменить колбасу запеченным мясом.
Кроме того, Ионова призвала внимательно отнестись и к выбору сыра.
"Плавленый сыр, увы, не самый хороший вариант, он создается из непроверенных остатков", — заявила она.
Ионова также предложила печь хлеб дома или приобретать его в пекарнях.
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