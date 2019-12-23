Семья Виктора Бута надеется только на обмен

БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Семья российского бизнесмена Семья российского бизнесмена Виктора Бута , отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, надеется на возвращение россиянина домой только в результате обмена, условия для которого могут сложиться после выборов в США , если на них победит Дональд Трамп

Об этом заявила жена бизнесмена Алла Бут в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Бут недавно вернулась из Америки, где в течение почти трех месяцев регулярно навещала мужа в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.

"На сегодня, после трехмесячного пребывания в США и общения с адвокатами мужа и нашими дипломатами, стало совершенно ясно, что единственная возможность вернуть Виктора домой – это обмен на любого американского гражданина, осужденного в России и отбывающего здесь тюремный срок, в судьбе которого заинтересованы власти США", - сказала она.

"Ну, еще, конечно, мог бы быть такой жест доброй воли, как помилование президентом США Дональдом Трампом, но ясно, что при нынешней обстановке в США ни об этом, ни об обмене пока никакой речи быть не может. Что-то может измениться только после выборов в США", - сказала она.

Бут подчеркнула, что в американском деле ее мужа все юридические возможности исчерпаны.

"Теоретически еще можно думать о новой петиции о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, но в одной такой петиции нам ведь уже отказали", - напомнила она.

Жена Виктора Бута сказала также, что, по ее мнению, рабочая встреча с участием депутатов Госдумы, экспертов и представителей общественных организаций, которую провел в прошлый четверг глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий , и в которой она также приняла участие, прошла очень продуктивно.

"Это была реально рабочая встреча по конкретным вопросам. Говорили о том, как помочь конкретным людям в конкретных ситуациях, о том, как добиться возвращения домой граждан России, находящихся в зарубежных тюрьмах, в том числе и возвращения моего мужа", - сказала она.

СМИ США снова заинтересовались делом Бута

Алла Бут отметила, что американские СМИ снова начали проявлять интерес к делу ее мужа.

"Этот интерес, правда, проявляется в несколько странной форме – в виде фейковых новостей. Недавно по телеканалу CNN прошел новый документальный фильм о провокационной операции против Виктора в Бангкоке в 2008 году. Фильм был выпущен в ноябре в рамках документальной серии "Рассекречено: неизвестные дела американских шпионов" (Declassified: Untold Stories of American Spies), - рассказала она.

"Там, конечно, опять повторяется старая песня про "торговца смертью" и самого большого мирового злодея, которого удалые американские агенты заманили в ловушку. Все рассчитано на эмоции: "восстановленные" с помощью актеров моменты провокационной операции в Бангкоке перемежаются с картинами военной разрухи и плачущими детьми в африканских странах, в которые Виктор якобы поставлял оружие. Короче, обычное старое вранье. Только непонятно, почему именно сейчас об этом вспомнили – ни к какой дате в деле Виктора фильм привязан не был", - добавила Алла Бут.

"С другой стороны, вдруг на одном из популярных в США интернет-сайтов биржевой аналитики, которую в Америке читают очень многие, и где также публикуется и общеновостной контент и обзоры, в начале декабря появляется новость о том, что мы подаем петицию в верховный суд США, причем статья написана в большой степени в пользу Виктора, он там ни разу не назван торговцем оружием, и описана провокация в Бангкоке именно как провокация, то есть, написана в кои-то веки правда о деле Виктора", - рассказала Бут.

Она добавила, что в статье даже делается предположение, что передача Виктора Бута в Россию по конвенции о передаче заключенных или по обмену заключенными могла бы стать первым шагом доброй воли в нормализации отношений США с Россией.

"Только одна проблема: петицию в верховный суд мы подавали пять лет назад. И даже комментарий американского адвоката Виктора, Алексея Тарасова, там тоже включен, только это комментарий пятилетней давности", - сказала она.

"Появление такого контента в американских СМИ, по-видимому, может означать, что какие-то подвижки в ситуации вокруг Виктора в США все-таки происходят, и что, помимо сторонников жесткой линии – "пусть сидит в назидание другим", как нам однажды сказали в госдепе, есть и те, кто думает иначе – естественно не потому, что они нас любят, и не потому, что внезапно прозрели, а потому, что у этих людей возникла мысль об использовании дела Виктора в интересах нормализации отношений с Россией. Чистая политика, ничего личного", - сказала Бут.

Американцы с радостью вспоминают времена добрых отношений с Россией

Такие мысли могут вполне соответствовать настроению значительной части американской публики, сказала она.

"За почти три месяца в США, из них два с половиной – в американской глубинке, я не встретила ни одного человека, негативно настроенного по отношению к России и россиянам. Никто из моих собеседников, а их было немало за проведенное там время, не смотрит CNN и другие основные телеканалы, а если смотрит, то не верит тому, что они говорят о российском вмешательстве в выборы и российской угрозе", - рассказала жена Виктора Бута.

По ее словам, большинство тех, с кем она говорила – сторонники Трампа, и они воспринимают антироссийскую волну, как использование фальшивой "русской карты" в политической игре против президента.

"В разговорах с нами – со мной и нашей с Виктором дочерью Лизой – американцев интересовало, как и зачем мы, русские, оказались в такой глубинке, как южный Иллинойс, какова жизнь в России, и как мы относимся к нынешнему тяжелому этапу российско-американских отношений", - отметила она, добавив, что собеседники вспоминали предвыборное обещание Трампа о нормализации отношений с Россией и говорили, что это одно из немногих обещаний, которые он пока не в силах выполнить из-за антироссийской кампании, направленной против него самого.

"Люди в возрасте вспоминали не только перестройку, когда мы и американцы начали массово ездить друг к другу и расцвела "народная дипломатия", они вспоминали даже разрядку 70-х годов, когда общение между нами, и политическое, на высоком уровне, и на уровне простых людей, было очень активным, когда осуществлялся первый совместный космический проект, шли гастроли советских исполнителей в Штатах. Мои собеседники говорили: нынешний этап пройдет, мы снова будем нормально общаться друг с другом", - сказала Алла Бут.

Во многом такие надежды связаны с надеждой на переизбрание Трампа, подчеркнула она.

"Виктор об этом говорил, и он прав, я думаю, как правы и те американцы, которые говорили со мной: очень многие в Америке будут на выборах голосовать за Трампа, будут его поддерживать, и вероятность его победы на следующих выборах очень высока. Надеюсь, что это положительно отразится и на судьбе нашей семьи", - сказала Бут.

Алла Бут: спасибо всем, кто помог нам увидеться с Виктором