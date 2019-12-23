Аксенов назвал запуск поездов по мосту в Крым впечатляющим успехом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Окончание строительства Крымского моста и запуск железнодорожного сообщения по нему являются впечатляющим успехом России, заявил глава Крыма Окончание строительства Крымского моста и запуск железнодорожного сообщения по нему являются впечатляющим успехом России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись на поезде из Керчи в Тамань.

"Запуск железнодорожного сообщения означает окончание строительства Крымского моста - грандиозного проекта, который был реализован благодаря воле нашего президента, благодаря труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам сдержать Россию. Это очередной впечатляющий успех нашего Отечества, успех нашего общего дела", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Глава Крыма подчеркнул, что вместе с президентом РФ проехал на поезде по Крымскому мосту от Керчи до Тамани.

"Глава нашего государства открыл железнодорожный путь через Керченский пролив и восстановил железнодорожное сообщение Крыма с Россией. Это, без преувеличения, историческое событие", - подчеркнул он.

Аксенов напомнил, что железная дорога, связавшая Крым с материковой территорией России придаст новый импульс развитию полуострова.

"За пять лет транспортной блокады крымчане и гости нашего полуострова успели соскучиться по романтике поездов дальнего следования, перестуку вагонных колес и потрясающим видам из окна вагона на родные российские просторы. Уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных", - подчеркнул Аксенов.

Он также поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство, кто помог "сказку сделать былью" и воплотить в реальность мечту многих поколений.