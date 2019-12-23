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В ассоциации СМИ оценили приговор убийцам Хашукджи
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РИА Новости

В ассоциации СМИ оценили приговор убийцам Хашукджи

14:57 23.12.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Турецко-арабская ассоциация средств массовой информации не удовлетворена вынесением смертных приговоров в Саудовской Аравии по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и требует от властей королевства указать, где находится тело журналиста.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.
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"Вынесение приговора не остановит нас от поисков правды в деле убийства нашего близкого друга... Мы знаем, что в убийстве и последующем сокрытии его деталей принимали участие большое количество госслужащих Саудовской Аравии. Очевидно, что данный приговор направлен не на выявление истины, а на закрытие дела. Мы снова повторяем свой вопрос: где тело Джамаля Хашукджи?" - говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации.
Отмечается, что власти Саудовской Аравии должны располагать информацией о сообщниках исполнителей преступления и о том, где находится тело убитого журналиста.
Известный саудовский журналист Хашукджи был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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