В ассоциации СМИ оценили приговор убийцам Хашукджи

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Турецко-арабская ассоциация средств массовой информации не удовлетворена вынесением смертных приговоров в Саудовской Аравии по делу об убийстве саудовского журналиста Турецко-арабская ассоциация средств массовой информации не удовлетворена вынесением смертных приговоров в Саудовской Аравии по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и требует от властей королевства указать, где находится тело журналиста.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

"Вынесение приговора не остановит нас от поисков правды в деле убийства нашего близкого друга... Мы знаем, что в убийстве и последующем сокрытии его деталей принимали участие большое количество госслужащих Саудовской Аравии. Очевидно, что данный приговор направлен не на выявление истины, а на закрытие дела. Мы снова повторяем свой вопрос: где тело Джамаля Хашукджи?" - говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации.

Отмечается, что власти Саудовской Аравии должны располагать информацией о сообщниках исполнителей преступления и о том, где находится тело убитого журналиста.