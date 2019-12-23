Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа Киеву

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то договорились после Нового года, после того, как все вопросы будут урегулированы, можем еще раз обсудить эти вопросы", - сказал он.

"Сегодня на Украине разгорается буря в стакане, по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, мы не намерены поставлять, будем действовать строго в рамках этого протокола", - подытожил он.