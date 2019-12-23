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Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа Киеву
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РИА Новости

Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа Киеву

14:55 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дмитрий Козак . Архивное фото
ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Между Россией и Украиной пока нет никаких контрактов на поставку газа, но вопрос можно будет обсудить после Нового года, заявил в ходе совещания с главой кабмина Дмитрием Медведевым вице-премьер Дмитрий Козак.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.
"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то договорились после Нового года, после того, как все вопросы будут урегулированы, можем еще раз обсудить эти вопросы", - сказал он.
"Сегодня на Украине разгорается буря в стакане, по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, мы не намерены поставлять, будем действовать строго в рамках этого протокола", - подытожил он.
Ранее украинское издание "ЛигаБизнесИнформ" сообщило со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке, что пять украинских компаний подписали с "Газпромом" контракт о поставках газа с 1 января 2020 года.
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Вчера, 14:20
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