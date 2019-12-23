Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T17:32+0300
https://ria.ru/20191223/1562726771.html
Медведев прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156273/48/1562734829_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f0e9fc73db1cd5bfaa31baeff063504f.jpg
РИА Новости

Медведев прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

14:53 23.12.2019 (обновлено: 17:32 23.12.2019)
2997
ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Санкции США в отношении "Северного потока — 2" бьют по интересам многих европейских стран, это проявление недобросовестной конкуренции, противоречащее всем международным договоренностям и принципам международной торговли, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
Вчера, 12:14
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"

"Не могу не сказать несколько слов в отношении очередных американских санкций, которые в очередной раз носят абсолютно антиконкурентный характер, - я имею в виду санкции в отношении "Северного потока — 2". Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договорённостями и принципами международного права и международной торговли", - добавил премьер.недобросовестной конкуренции
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
27100014
Обсудить 6
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампДмитрий МедведевРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Медведев прокомментировал решения суда по газовым спорам с Украиной
Манежна площадь в Москве
Синоптики назвали причину аномальной погоды в России
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали вопрос замены компании Allseas
Автомобили полиции Германии
Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Нидерландах прокомментировали санкции против "Северного потока — 2"
Газодобывающее предприятие на Украине
Медведев прокомментировал соглашение по транзиту газа через Украину
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев надеется, что Украина выполнит будущее решение суда по долгу
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Умерла корреспондент РИА Новости в Бишкеке Юлия Орлова
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Власти Германии изучат санкции США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Лента новостейМолния