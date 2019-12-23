Медведев прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

"Не могу не сказать несколько слов в отношении очередных американских санкций, которые в очередной раз носят абсолютно антиконкурентный характер, - я имею в виду санкции в отношении "Северного потока — 2". Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.