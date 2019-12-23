Выяснилось, сколько стоили самые дешевые туры в Турцию и Сочи

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Эксперты онлайн-сервиса бронирования туров проанализировали все купленные путевки за год и выяснили, что отдых в России подешевел, а за границей – стал дороже, сообщает Travelata.ru.

Средняя стоимость отдыха в нашей стране снизилась до 36 000 рублей (в 2018 году средний чек на туры на российские курорты составлял 38 000 рублей).

Все зарубежные направления подорожали. Средний чек на туры в Турцию вырос до 81 000 рублей (в 2018 году этот показатель был 75 000 рублей). Таиланд подорожал до 97 000 рублей (92 000 рублей это направление стоило годом ранее). Туры в Тунис подорожали до 76 000 рублей (в 2018 году средний чек составлял 70 000 рублей). Средняя цена на отдых на Кипре поднялась до 86 000 рублей (год назад туры на остров Афродиты стоили — 76 000 рублей).

Эксперты сервиса назвали стоимость самых дешевых туров, приобретенных с их помощью. Так, например, путешественнику удалось приобрести путевку в Турцию всего за 6817 рублей. В стоимость входил авиаперелет и отдых на курорте Сиде в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием.