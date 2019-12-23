Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщили "Метеовести".
Как отметил портал, на прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник он подошел к российской территории.
"Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск — Пермь осадки перейдут в снег", — говорится в публикации.
Мощное потепление уже успели заметить жители Москвы, где в понедельник столбики термометров поднялись выше четырех градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до семи-восьми градусов.
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