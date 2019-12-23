Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Как отметил портал, на прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник он подошел к российской территории.

Метеорологи рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

Метеорологи рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

"Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск — Пермь осадки перейдут в снег", — говорится в публикации.