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ТГК-1, ОГК-2 и "Мосэнерго" договорились о "кэш-пулинг"
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РИА Новости

ТГК-1, ОГК-2 и "Мосэнерго" договорились о "кэш-пулинг"

14:48 23.12.2019
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ТГК-1, ОГК-2 и "Мосэнерго" присоединились к системе централизованного управления ликвидностью "Газпрома", говорится в сообщении "Газпром энергохолдинга" (ГЭХа) - 100%-ной дочерней компании "Газпрома", владельца контрольных пакетов этих компаний.

"Советы директоров ТГК-1, ОГК-2 и "Мосэнерго" приняли решение о присоединении компаний к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью группы "Газпром" (cash pooling). Лидер системы денежных пулов — "Газпром", - говорится в сообщении.

"Кэш-пулинг" — система управления финансами в крупных холдингах. Как отмечает ГЭХ, ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для этих компаний, позволит им повысить эффективность управления ликвидностью и получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств.
Эта модель также предполагает заключение займов с заимодавцем "Газпромом". И 13 декабря "Газпром" в качестве заемщика заключил договор с ТГК-1, а 19 декабря — с ОГК-2 и "Мосэнерго".
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