Нарышкин вручил премию президенту Курчатовского института

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук стал лауреатом премии Службы внешней разведки России в области литературы и искусства имени академика Примакова за 2019 год, торжественная церемония награждения состоялась в понедельник в Москве.

Премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин

Ковальчук удостоен награды за создание телевизионной программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность", а также за организацию и проведение круглого стола о роли советской внешней разведки в создании отечественного ядерного оружия.

Премию также получили художник Юрий Бирюков за создание серии портретов разведчиков "Легенды разведки" и писатель Дмитрий Поляков-Катин за книгу "Берлинская жара" о работе советской разведки времен Великой Отечественной войны.