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Нарышкин вручил премию президенту Курчатовского института
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РИА Новости

Нарышкин вручил премию президенту Курчатовского института

14:48 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук стал лауреатом премии Службы внешней разведки России в области литературы и искусства имени академика Примакова за 2019 год, торжественная церемония награждения состоялась в понедельник в Москве.
Премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин.
Ковальчук удостоен награды за создание телевизионной программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность", а также за организацию и проведение круглого стола о роли советской внешней разведки в создании отечественного ядерного оружия.
Премию также получили художник Юрий Бирюков за создание серии портретов разведчиков "Легенды разведки" и писатель Дмитрий Поляков-Катин за книгу "Берлинская жара" о работе советской разведки времен Великой Отечественной войны.
Премия СВР присуждается с 2000 года за лучшие художественные произведения об отечественной разведке. С нынешнего года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже работавшего министром иностранных дел и премьер-министром России.
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Курчатовский институтСлужба внешней разведки РФМихаил КовальчукМоскваРоссияОбщество
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