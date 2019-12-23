Нарышкин вручил премию президенту Курчатовского института

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук стал лауреатом премии Службы внешней разведки России в области литературы и искусства имени академика Примакова за 2019 год, торжественная церемония награждения состоялась в понедельник в Москве.
Премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин.
Ковальчук удостоен награды за создание телевизионной программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность", а также за организацию и проведение круглого стола о роли советской внешней разведки в создании отечественного ядерного оружия.
Премию также получили художник Юрий Бирюков за создание серии портретов разведчиков "Легенды разведки" и писатель Дмитрий Поляков-Катин за книгу "Берлинская жара" о работе советской разведки времен Великой Отечественной войны.
Премия СВР присуждается с 2000 года за лучшие художественные произведения об отечественной разведке. С нынешнего года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже работавшего министром иностранных дел и премьер-министром России.