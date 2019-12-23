МИД прокомментировал голосование в Совбезе ООН по помощи Сирии

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. МИД России, комментируя голосование в Совете безопасности ООН по резолюциям о трансграничной помощи Сирии, отметил, что международное сообщество должно учитывать просьбу Дамаска прекратить это содействие.
В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.
"Правительство САР официально обратилось к ООН с просьбой прекратить трансграничное гуманитарное содействие. В рамках приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии международное сообщество должно учитывать и уважать это обращение сирийских властей", - говорится в комментарии МИД РФ.
При этом российские представители придерживались четкой и последовательной позиции, стремясь привести механизм в соответствие с ситуацией "на земле" и с нормами международного гуманитарного права. Российский МИД напомнил, что с момента запуска механизма ситуация коренным образом изменилась: были практически разгромлены террористические группировки, сирийские власти восстанавливают страны и работают над оказанием срочной гуманитарной помощи.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".
Авторы обоих проектов резолюций изначально дали понять, что не поддерживают документы оппонентов. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя называл неприемлемым и нежизнеспособным проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, так как он не отражает нынешних реалий на земле. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс, поддерживающая проект "тройки", заявила журналистам, что сокращение числа пунктов пропуска с четырех до двух и срока действия механизма с 12 до 6 месяцев будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии