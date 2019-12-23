Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T15:01+0300
https://ria.ru/20191223/1562726278.html
МИД прокомментировал голосование в Совбезе ООН по помощи Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/24/1560392407_0:109:3253:1939_1036x0_80_0_0_2c4b5c24684ff7496cc88dd66a679caa.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал голосование в Совбезе ООН по помощи Сирии

14:47 23.12.2019 (обновлено: 15:01 23.12.2019)
743
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. МИД России, комментируя голосование в Совете безопасности ООН по резолюциям о трансграничной помощи Сирии, отметил, что международное сообщество должно учитывать просьбу Дамаска прекратить это содействие.
В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.
"Правительство САР официально обратилось к ООН с просьбой прекратить трансграничное гуманитарное содействие. В рамках приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии международное сообщество должно учитывать и уважать это обращение сирийских властей", - говорится в комментарии МИД РФ.
При этом российские представители придерживались четкой и последовательной позиции, стремясь привести механизм в соответствие с ситуацией "на земле" и с нормами международного гуманитарного права. Российский МИД напомнил, что с момента запуска механизма ситуация коренным образом изменилась: были практически разгромлены террористические группировки, сирийские власти восстанавливают страны и работают над оказанием срочной гуманитарной помощи.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
Дамаск
Вчера, 12:14Война в Сирии
В МИД Китая назвали беспокойство США обстановкой в Сирии лицемерием
Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".
Авторы обоих проектов резолюций изначально дали понять, что не поддерживают документы оппонентов. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя называл неприемлемым и нежизнеспособным проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, так как он не отражает нынешних реалий на земле. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс, поддерживающая проект "тройки", заявила журналистам, что сокращение числа пунктов пропуска с четырех до двух и срока действия механизма с 12 до 6 месяцев будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
1610001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМИД РФСовет Безопасности ООНСирияВ мире
Рекомендуем
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Истребитель ВВС Израиля
Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
Дамаск на рассвете
Дамаск подвергся ракетной атаке
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Нидерландах прокомментировали санкции против "Северного потока — 2"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Медведев прокомментировал решения суда по газовым спорам с Украиной
Дамаск
В МИД Китая назвали беспокойство США обстановкой в Сирии лицемерием
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Сирийские военные отразили атаку боевиков в Идлибе
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
В Германии рассказали о разрешении на прокладку "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Лента новостейМолния