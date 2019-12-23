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Туризм
2019-12-23T15:42+0300
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В Сочи спасатели эвакуировали туристов, заблудившихся в горах
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РИА Новости

В Сочи спасатели эвакуировали туристов, заблудившихся в горах

15:42 23.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКанатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
Канатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 дек — РИА Новости. Спасатели за 20 часов эвакуировали со скал туристов из Москвы, заблудившихся в горах Сочи, сообщает краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".
Отмечается, что в пятницу девушка и двое молодых людей из Москвы, приехавшие в Красную Поляну на отдых, решили прогуляться на хребет Ачишхо. Однако путешественники не рассчитали свои силы, не учли погодные условия и с наступлением темноты, оказавшись на хребте высотой 2300 метров, не могли спуститься самостоятельно.
Пострадавшие позвонили спасателям и отправили им свои геоданные. На поиски выдвинулись сотрудники краснополянского отряда "Кубань-СПАС" и ЮРПСО МЧС России. Обнаружив первого потерявшегося туриста в удовлетворительном состоянии, спасатели передали его сотрудникам ЮРПСО и продолжили поиск двух оставшихся.
"Спасательная операция длилась 20 часов. Двигаясь по хребту Греческий, в 01.00 спасатели нашли парня и девушку на скальном гребне. Они были напуганы (до этого девушка уже несколько раз соскользнула по склону), замерзли, у них промокли ноги. Самыми сложными оказались первые 500 метров спуска. Для безопасности спасатели рубили ступени в жестком фирне. После эвакуация была продолжена при помощи альпинистского снаряжения", — говорится в сообщении.
Только около 13.30 молодых людей вывели к приюту Ачишхо, откуда затем на автомобиле доставили в Красную Поляну. Туристы в медицинской помощи не нуждались.
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