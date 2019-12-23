В Сочи спасатели эвакуировали туристов, заблудившихся в горах

СОЧИ, 23 дек — РИА Новости. Спасатели за 20 часов эвакуировали со скал туристов из Москвы, заблудившихся в горах Сочи, сообщает краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

Отмечается, что в пятницу девушка и двое молодых людей из Москвы, приехавшие в Красную Поляну на отдых, решили прогуляться на хребет Ачишхо. Однако путешественники не рассчитали свои силы, не учли погодные условия и с наступлением темноты, оказавшись на хребте высотой 2300 метров, не могли спуститься самостоятельно.

Пострадавшие позвонили спасателям и отправили им свои геоданные. На поиски выдвинулись сотрудники краснополянского отряда "Кубань-СПАС" и ЮРПСО МЧС России. Обнаружив первого потерявшегося туриста в удовлетворительном состоянии, спасатели передали его сотрудникам ЮРПСО и продолжили поиск двух оставшихся.

"Спасательная операция длилась 20 часов. Двигаясь по хребту Греческий, в 01.00 спасатели нашли парня и девушку на скальном гребне. Они были напуганы (до этого девушка уже несколько раз соскользнула по склону), замерзли, у них промокли ноги. Самыми сложными оказались первые 500 метров спуска. Для безопасности спасатели рубили ступени в жестком фирне. После эвакуация была продолжена при помощи альпинистского снаряжения", — говорится в сообщении.