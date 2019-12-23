В Златоусте школьникам показали, как давят бунты в колониях

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Группа быстрого реагирования одной из колоний Челябинской области устроила показательное выступление в местной школе, куда ее пригласило руководство учебного заведения, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального главка ФСИН.
Как сообщает Znak.com, в школе №21 Златоуста на линейке взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как следует держать строй и наносить удары: "Палкой сверху бей!", "Палкой снизу бей!". Журналисты отмечают, что выступление состоялось в ходе церемонии посвящения детей в кадеты и возмутило некоторых родителей.
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Во ФСИН агентство заверили, что показательное выступление состоялось "по приглашению руководства школы".
"Во время выступлений были продемонстрированы действия группы быстрого реагирования исправительной колонии №25 при возникновении чрезвычайных ситуаций", - отметили в пресс-службе.
По данным ФСИН, выпускники кадетского класса школы №21 часто связывают жизнь со службой в силовых структурах, в то числе в уголовно-исполнительной системе. В Златоусте между тем есть два пенитенциарных учреждения – СИЗО и исправительная колония.
На днях большой резонанс получил похожий случай в Татарстане, где девятиклассников в качестве массовки привлекли к учениям полицейских Тукаевского района. Несмотря на то, что полиция согласовала учения с руководством школы, после резонанса МВД Татарстана начало служебную проверку.