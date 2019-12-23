В Златоусте школьникам показали, как давят бунты в колониях

"Во время выступлений были продемонстрированы действия группы быстрого реагирования исправительной колонии №25 при возникновении чрезвычайных ситуаций", - отметили в пресс-службе.

По данным ФСИН, выпускники кадетского класса школы №21 часто связывают жизнь со службой в силовых структурах, в то числе в уголовно-исполнительной системе. В Златоусте между тем есть два пенитенциарных учреждения – СИЗО и исправительная колония.