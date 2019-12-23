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Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке
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РИА Новости

Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке

14:41 23.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Человек, желающий сдать свои биометрические данные в единую систему идентификации, может это сделать в любом банке, и для этого не нужно быть его клиентом, говорится в письме-разъяснении Банка России в адрес кредитных организаций.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля 2018 года. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. По последним данным ЦБ, биометрию собирают 224 кредитные организации.
"Размещение и обновление в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте – физическом лице является самостоятельной услугой, оказываемой банком. В связи с этим отсутствие предшествующих договорных отношений с банком, в том числе отсутствие заключенного договора банковского счета, не может являться основанием для отказа в размещении и обновлении в электронной форме в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте", - сказано в письме.
При этом банк вправе предложить клиенту оказание и любых иных услуг, указали в ЦБ, "однако отказ клиента – физического лица от получения иных услуг не может служить основанием для отказа в размещении и обновлении сведений о нем в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе".
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