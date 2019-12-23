Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке

"Размещение и обновление в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте – физическом лице является самостоятельной услугой, оказываемой банком. В связи с этим отсутствие предшествующих договорных отношений с банком, в том числе отсутствие заключенного договора банковского счета, не может являться основанием для отказа в размещении и обновлении в электронной форме в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте", - сказано в письме.