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Эксперт объяснил, почему нельзя делать пилинг перед поездкой на юг
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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему нельзя делать пилинг перед поездкой на юг

14:33 23.12.2019
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© Depositphotos / anyaberkutДевушка отдыхает в гамаке на пляже
Девушка отдыхает в гамаке на пляже
© Depositphotos / anyaberkut
Девушка отдыхает в гамаке на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Процедура пилинга не опасна для здоровья человека, но делать ее перед поездкой на теплое море нежелательно, так как снимается слой кожи, который защищает от воздействия ультрафиолета, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев.
"Пилинг, в нем нет ничего опасного, если его делает профессионал, врач-косметолог, с опытом, и зачастую он необходим... но когда его нельзя использовать? Когда люди ездят отдыхать в южные регионы, им иногда предлагают сделать пилинг, чтобы хорошо лег загар. Но на самом деле, снимая лишние слои кожи, фактически, мы ее делаем менее защищенной от ультрафиолета", - сказал Потекаев, который является директором Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения столицы, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции о профилактике рака кожи.
Как пояснил врач, снятие верхних слоев кожи, "в которых тоже есть меланин", снижает эффективность ее "защитного экрана".
"Поэтому пилинг до загара делать не желательно",- заключил специалист.
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Николай ПотекаевЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФМоскваОбщество
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