Эксперт объяснил, почему нельзя делать пилинг перед поездкой на юг

"Пилинг, в нем нет ничего опасного, если его делает профессионал, врач-косметолог, с опытом, и зачастую он необходим... но когда его нельзя использовать? Когда люди ездят отдыхать в южные регионы, им иногда предлагают сделать пилинг, чтобы хорошо лег загар. Но на самом деле, снимая лишние слои кожи, фактически, мы ее делаем менее защищенной от ультрафиолета", - сказал Потекаев, который является директором Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения столицы, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции о профилактике рака кожи.