Донбасс и Киев начали обсуждать вопрос обмена удерживаемыми лицами

Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу. В ДНР предложили провести переговоры 23 декабря. Позднее пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер заявила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 23 декабря.