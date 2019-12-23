Донбасс и Киев начали обсуждать вопрос обмена удерживаемыми лицами

ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу начала видеоконференцию по вопросу обмена пленными, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу. В ДНР предложили провести переговоры 23 декабря. Позднее пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер заявила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 23 декабря.
10 декабря, 03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
"В 14.15 (совпадает с мск) была начата видеоконференция контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Основная тема повестки - согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных". - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.