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Донбасс и Киев начали обсуждать вопрос обмена удерживаемыми лицами
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РИА Новости

Донбасс и Киев начали обсуждать вопрос обмена удерживаемыми лицами

14:30 23.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерПредставители ОБСЕ в Луганской области
Представители ОБСЕ в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Представители ОБСЕ в Луганской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу начала видеоконференцию по вопросу обмена пленными, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу. В ДНР предложили провести переговоры 23 декабря. Позднее пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер заявила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 23 декабря.
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10 декабря, 03:31
Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
"В 14.15 (совпадает с мск) была начата видеоконференция контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Основная тема повестки - согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных". - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаУкраинаВ мире
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