Власти Германии изучат санкции США против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ определится, как реагировать на санкции США против "Северного потока — 2" после детального изучения американского законопроекта, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер.
"Мы детально изучим его, оценим влияние на проект, после этого будем решать о дальнейших действия", - заявила она на брифинге в понедельник.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о контрсанкциях, представитель правительства повторила формулировку, что все дальнейшие решения будут приниматься после изучения законопроекта.
"То, что закон вступил в силу в США, вызывает сожаление, поскольку мы отвергаем экстерриториальные санкции", - заявила в свою очередь, представитель министерства экономики и энергетики Беате Барон.
Она добавила, что Германия остается в контакте с администрацией США по этому вопросу. "Мы и наше посольство на месте ведем диалог с администрацией США", - заявила она.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.