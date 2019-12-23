Власти Германии изучат санкции США против "Северного потока — 2"

"Мы детально изучим его, оценим влияние на проект, после этого будем решать о дальнейших действия", - заявила она на брифинге в понедельник.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о контрсанкциях, представитель правительства повторила формулировку, что все дальнейшие решения будут приниматься после изучения законопроекта.

"То, что закон вступил в силу в США, вызывает сожаление, поскольку мы отвергаем экстерриториальные санкции", - заявила в свою очередь, представитель министерства экономики и энергетики Беате Барон.

Она добавила, что Германия остается в контакте с администрацией США по этому вопросу. "Мы и наше посольство на месте ведем диалог с администрацией США", - заявила она.