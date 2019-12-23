Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Германии при обыске дома предполагаемого педофила обнаружили пропавшего два с половиной года назад подростка, сообщает газета The Sun

Жителя города Рекклингхаузен Ларса Х. заподозрили в распространении детской порнографии. Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К.

С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести. В тот день он отправился встретиться с друзьями, около полудня в последний раз отправил сообщение в WhatsApp, после чего его телефон был отключен.

Все это время он провел в чулане. На нем были те же самые вещи, в которых он ушел из дома два года назад.

По словам Марвина, его ни разу не вывели на улицу "подышать свежим воздухом". Никаких следов насилия на теле подростка не обнаружили, однако соседи рассказали полиции, что слышали в доме странные крики.