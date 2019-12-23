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Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане
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РИА Новости

Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане

14:43 23.12.2019 (обновлено: 16:09 23.12.2019)
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© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Германии при обыске дома предполагаемого педофила обнаружили пропавшего два с половиной года назад подростка, сообщает газета The Sun.
Жителя города Рекклингхаузен Ларса Х. заподозрили в распространении детской порнографии. Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К.
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С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести. В тот день он отправился встретиться с друзьями, около полудня в последний раз отправил сообщение в WhatsApp, после чего его телефон был отключен.
Все это время он провел в чулане. На нем были те же самые вещи, в которых он ушел из дома два года назад.
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По словам Марвина, его ни разу не вывели на улицу "подышать свежим воздухом". Никаких следов насилия на теле подростка не обнаружили, однако соседи рассказали полиции, что слышали в доме странные крики.
Мальчика вернули родным. Расследование продолжается.
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