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Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
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РИА Новости

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

14:45 23.12.2019 (обновлено: 16:31 23.12.2019)
28939
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив. Глава государства проехал по нему в кабине машиниста.
"Значительно мягче идет, чем автомобильный", - отметил он.
На вокзальном комплексе железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк" Путина встретили министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и другие.
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Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в Европе, его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой завершили на семь месяцев раньше запланированного срока .
Тогда за рулем КамАЗа глава государства возглавил колонну из нескольких десятков грузовиков, испытавших сооружение на прочность.
Первый пассажирский поезд в Крым в понедельник уже отправился из Санкт-Петербурга в 14:00 по московскому времени. Ему предстоит преодолеть 2741 километр, дорога займет 43 с половиной часа.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Крымский мостВладимир ПутинКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Здорово когда появляются новые объекты и мосты!
23 декабря, 15:25
FGFedor Grojs
3811003
Что ж их так мотает-то? Дорога кривая что ль? ))
23 декабря, 16:26
zzanazama
4410032
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