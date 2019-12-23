Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост

Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост

Тогда за рулем КамАЗа глава государства возглавил колонну из нескольких десятков грузовиков, испытавших сооружение на прочность.

Первый пассажирский поезд в Крым в понедельник уже отправился из Санкт-Петербурга в 14:00 по московскому времени. Ему предстоит преодолеть 2741 километр, дорога займет 43 с половиной часа.