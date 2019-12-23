Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив. Глава государства проехал по нему в кабине машиниста.
"Значительно мягче идет, чем автомобильный", - отметил он.
Путин дал старт железнодорожному движению в Крым в кабине машиниста: "Поехали" pic.twitter.com/NwTasAEWI6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019 г.
На вокзальном комплексе железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк" Путина встретили министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и другие.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в Европе, его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой завершили на семь месяцев раньше запланированного срока .
Тогда за рулем КамАЗа глава государства возглавил колонну из нескольких десятков грузовиков, испытавших сооружение на прочность.
Первый пассажирский поезд в Крым в понедельник уже отправился из Санкт-Петербурга в 14:00 по московскому времени. Ему предстоит преодолеть 2741 километр, дорога займет 43 с половиной часа.