Фигуранта дела об угрозах московскому судье выпустили из СИЗО

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Фигуранту дела об угрозах Фигуранту дела об угрозах московскому судье Алексею Вересову следствие изменило статью обвинения, в понедельник он выйдет из СИЗО под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Максим Пашков.

Вересову 12 ноября было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ) после публикации в соцсети "ВКонтакте" фотографии судьи с записью с призывом к насилию.

По словам Пашкова, следователь сегодня изменил статью 280 УК РФ (до 5 лет лишения свободы) на часть 1 статьи 296 (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи), санкция которой - до трех лет лишения свободы.

"Вересову вручили постановление об изменении меры пресечения на подписку о невыезде ответственным работником СИЗО. До конца дня он выйдет под подписку", - добавил собеседник агентства.

По делу об угрозах московскому судье проходят еще три фигуранта. Евгений Ерзунов арестован. Его товарищ Сергей Половец, показания которого, как отмечал СК, изобличили Ерзунова, и житель Воронежа Михаил Квасов находятся под подпиской о невыезде. Всем им предъявлено обвинение по части 1 статьи 296 УК РФ.

В конце сентября пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".