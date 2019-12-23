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Фигуранта дела об угрозах московскому судье выпустили из СИЗО
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РИА Новости

Фигуранта дела об угрозах московскому судье выпустили из СИЗО

14:17 23.12.2019
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© СК РФАлексей Вересов
Алексей Вересов
© СК РФ
Алексей Вересов . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Фигуранту дела об угрозах московскому судье Алексею Вересову следствие изменило статью обвинения, в понедельник он выйдет из СИЗО под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости  адвокат обвиняемого Максим Пашков.
Вересову 12 ноября было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ) после публикации в соцсети "ВКонтакте" фотографии судьи с записью с призывом к насилию.
По словам Пашкова, следователь сегодня изменил статью 280 УК РФ (до 5 лет лишения свободы) на часть 1 статьи 296 (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи), санкция которой - до трех лет лишения свободы.
"Вересову вручили постановление об изменении меры пресечения на подписку о невыезде ответственным работником СИЗО. До конца дня он выйдет под подписку", - добавил собеседник агентства.
По делу об угрозах московскому судье проходят еще три фигуранта. Евгений Ерзунов арестован. Его товарищ Сергей Половец, показания которого, как отмечал СК, изобличили Ерзунова, и житель Воронежа Михаил Квасов находятся под подпиской о невыезде. Всем им предъявлено обвинение по части 1 статьи 296 УК РФ.
В конце сентября пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
12 ноября, 18:57
Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
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Павел УстиновАлексей КриворучкоСледственный комитет РФМоскваВоронежРоссияПроисшествия
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