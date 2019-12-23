Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов

ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал распоряжение о продлении действия системы tax free в ряде регионов РФ до 31 декабря 2020 года, в том числе в трех новых регионах.

"Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где это все действует, добавятся еще три. Это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", - сказал он.

Глава правительства также отметил, что теперь пилот распространяется на всю розничную торговлю региона. "Теперь в проекте могут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона, естественно если она ведется российскими юридическими лицами", - объяснил он.

Медведев также упомянул, что необходимо повышать узнаваемость российских товаров, которые иностранные туристы покупают в РФ.

Как отметил в ходе совещания первый-вице премьер, глава Минфина Антон Силуанов, в 2018 году таможенники оформили через tax free около 42 тысяч чеков, но уже за 11 месяцев 2019 года их объем вырос на 35%. Общий оборот торговли, который попал в систему, составил около 17 миллиардов рублей.

Как уточнил вице-премьер, система упростится, так как документооборот перейдет из бумажного в электронный вид. "Для этого нам предстоит, конечно, принять необходимые нормативные акты, но в следующем году, в первой половине следующего года, мы планируем принятие таких актов, чтобы эта система была еще более доступной и комфортной", - объяснил он.