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Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов
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РИА Новости

Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов

14:16 23.12.2019 (обновлено: 15:04 23.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал распоряжение о продлении действия системы tax free в ряде регионов РФ до 31 декабря 2020 года, в том числе в трех новых регионах.
"Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где это все действует, добавятся еще три. Это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", - сказал он.
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Глава правительства также отметил, что теперь пилот распространяется на всю розничную торговлю региона. "Теперь в проекте могут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона, естественно если она ведется российскими юридическими лицами", - объяснил он.
Медведев также упомянул, что необходимо повышать узнаваемость российских товаров, которые иностранные туристы покупают в РФ.
Как отметил в ходе совещания первый-вице премьер, глава Минфина Антон Силуанов, в 2018 году таможенники оформили через tax free около 42 тысяч чеков, но уже за 11 месяцев 2019 года их объем вырос на 35%. Общий оборот торговли, который попал в систему, составил около 17 миллиардов рублей.
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Как уточнил вице-премьер, система упростится, так как документооборот перейдет из бумажного в электронный вид. "Для этого нам предстоит, конечно, принять необходимые нормативные акты, но в следующем году, в первой половине следующего года, мы планируем принятие таких актов, чтобы эта система была еще более доступной и комфортной", - объяснил он.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу сейчас нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов, сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.
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