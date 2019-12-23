Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-23T14:15+0300
https://ria.ru/20191223/1562723661.html
"Роскосмос" сообщил о переносе второго пуска ракеты "Ангара"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/42/1562444225_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fe7b346e3b7d67b1a88510781ced4ffb.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" сообщил о переносе второго пуска ракеты "Ангара"

14:14 23.12.2019 (обновлено: 14:15 23.12.2019)
4627
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара"
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Роскосмос" сообщил о переносе с этого на следующий год второго испытательного пуска тяжелой ракеты "Ангара".
"Возобновление пусков планируется в 2020 году", - заявили журналистам в пресс-службе.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что пуск может состояться ближе к Новому году - до или после новогодних праздников. Центр Хруничева также сообщал, что запуск второй ракеты может состояться до конца года.
Предыдущий пуск тяжелой ракеты прошел в 2014 году.
Луна
10 декабря, 03:36РИА Наука
"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
54110417
Обсудить 5
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
Рекомендуем
Опубликовано видео посадки корабля Starliner
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
Международная космическая станция
В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация
Деннис Мюленбург
Глава Boeing Дэнис Мюленбург подал в отставку
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Спутник Электро-Л
Россия отправит в космос третий за восемь лет спутник "Электро-Л"
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
"Спектр-РГ" откроет три миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Гитанас Науседа
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после ЧП с самолетом в кировском аэропорту
Президент России Владимир Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Лента новостейМолния