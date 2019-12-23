"Роскосмос" сообщил о переносе второго пуска ракеты "Ангара"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Роскосмос" сообщил о переносе с этого на следующий год второго испытательного пуска тяжелой ракеты "Ангара".
"Возобновление пусков планируется в 2020 году", - заявили журналистам в пресс-службе.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что пуск может состояться ближе к Новому году - до или после новогодних праздников. Центр Хруничева также сообщал, что запуск второй ракеты может состояться до конца года.
Предыдущий пуск тяжелой ракеты прошел в 2014 году.