В Красноярске ветеринары успешно прооперировали самку таракана

КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Врачи ветеринарной клиники в Красноярске прооперировали самку таракана-архимандрита и удалили кокон, в котором вынашивается потомство, сообщила РИА Новости ветврач клиники Марина Андрианова.
По ее словам, с проблемой в клинику обратился владелец насекомого, и после изучения обстоятельств было принято решение о необходимости хирургического вмешательства.
"Операцию проводила врач нашей клиники Дания Пух, я ассистировала. Мы не проводили ранее таких операций, но строение насекомого знаем, и как это можно сделать, тоже понимаем. У самки была проведена уникальная операция по удалению кокона, в котором хранится оотека, где созревает потомство у таракана-архимандрита. У самки после родов кокон не вправлялся обратно несколько дней, потому что там было несколько недоразвитых особей. Ее привезли на прием с уже подсыхающей оболочкой, она была повреждена и могла быть позже инфицирована, что привело бы к гибели насекомого", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, операция проводилась под сочетанным наркозом: при помощи запаивания внутрь обезболивающего препарата, газового наркоза и местного обезболивающего во время иссечения кокона.
"Можно сказать, что самке провели стерилизацию. Сейчас она уже дома", - добавила ветврач.
Таракан-архимандрит - один из видов южноамериканских тараканов. Родина этого насекомого - леса Коста-Рики и Панамы. Длина взрослой особи составляет 75-85 мм (у крупных самок - до 100 мм), таким образом, это один из крупнейших видов тараканов.