В Красноярске ветеринары успешно прооперировали самку таракана

"Операцию проводила врач нашей клиники Дания Пух, я ассистировала. Мы не проводили ранее таких операций, но строение насекомого знаем, и как это можно сделать, тоже понимаем. У самки была проведена уникальная операция по удалению кокона, в котором хранится оотека, где созревает потомство у таракана-архимандрита. У самки после родов кокон не вправлялся обратно несколько дней, потому что там было несколько недоразвитых особей. Ее привезли на прием с уже подсыхающей оболочкой, она была повреждена и могла быть позже инфицирована, что привело бы к гибели насекомого", - рассказала собеседница агентства.