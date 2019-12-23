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Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии
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РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

14:08 23.12.2019 (обновлено: 18:24 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор винограда в Крыму
Сбор винограда в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон о виноградарстве и виноделии.
Документ направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда. Он устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления такой продукции и станет базовым для отрасли.
Закон вводит несколько терминов, в частности, само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.
Другое новое понятие — "вино России". Это вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100 процентов, произведенное из винограда, выращенного на территории страны.
Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
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Закон запрещает переработку или использование импортированных винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Таким образом, документ может поставить точку в многолетних спорах о том, как ограничить применение иностранных виноматериалов: одни предлагали полностью запретить их ввоз, другие выступали за введение пошлин.
Также новая норма определяет, что считать фальсификатом: напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.
Кроме того, появится и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. В частности, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино.
На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22 процентов должно быть указано, что это не вино, а сама продукция разместится в отдельной секции. Полки с вином из отечественного винограда будут сопровождаться соответствующей надписью.
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Обсудить 8
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23 декабря, 14:25
lyuda.terenteva.55
1140009
Хорошо!
23 декабря, 15:15
Арсений Понфиленко
1500002
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