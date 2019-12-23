Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон о виноградарстве и виноделии.

Документ направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда. Он устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления такой продукции и станет базовым для отрасли.

Закон вводит несколько терминов, в частности, само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.

Другое новое понятие — "вино России". Это вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100 процентов, произведенное из винограда, выращенного на территории страны.

Закон запрещает переработку или использование импортированных винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Таким образом, документ может поставить точку в многолетних спорах о том, как ограничить применение иностранных виноматериалов: одни предлагали полностью запретить их ввоз, другие выступали за введение пошлин.

Также новая норма определяет, что считать фальсификатом: напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.

Кроме того, появится и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. В частности, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино.