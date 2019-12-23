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Новый год—2020
2019-12-23T15:42+0300
https://ria.ru/20191223/1562723120.html
Матрешки, калачи, светящиеся игрушки: главная новогодняя елка в Кремле
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/25/1562722502_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e44354b408c86e77929f00f357401130.jpg
РИА Новости

Матрешки, калачи, светящиеся игрушки: главная новогодняя елка в Кремле

15:41 23.12.2019 (обновлено: 15:42 23.12.2019)
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На Соборной площади Кремля установили главную новогоднюю елку. В этом году праздничный наряд для нее получился особенным. Как наряжали 27-метровую красавицу, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новогоднее дерево украшают более двух тысяч игрушек, 170 светящихся шаров и 1,8 тысячи метров гирлянды.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
1 из 10

Новогоднее дерево украшают более двух тысяч игрушек, 170 светящихся шаров и 1,8 тысячи метров гирлянды.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Матрешки, калачи, петушки — чего здесь только нет.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
2 из 10

Матрешки, калачи, петушки — чего здесь только нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На то, чтобы нарядить елку, ушло два дня.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
3 из 10

На то, чтобы нарядить елку, ушло два дня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Убранство елки на Соборной площади — необычное.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
4 из 10

Убранство елки на Соборной площади — необычное.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всероссийская елка в Кремле отмечает 20-летний юбилей.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
5 из 10

Всероссийская елка в Кремле отмечает 20-летний юбилей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дерево нарядили лучшими игрушками, собранными за эти два десятилетия.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
6 из 10

Дерево нарядили лучшими игрушками, собранными за эти два десятилетия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Организаторы решили, что елка для детей должна быть выполнена самими ребятами.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
7 из 10

Организаторы решили, что елка для детей должна быть выполнена самими ребятами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дети из WorldSkills сделали баннер, украшающий дерево, и светящиеся игрушки.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
8 из 10

Дети из WorldSkills сделали баннер, украшающий дерево, и светящиеся игрушки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юные дизайнеры придумали, как объединить разные стили.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
9 из 10

Юные дизайнеры придумали, как объединить разные стили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новогодняя елка простоит на Соборной площади Кремля до середины января.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
10 из 10

Новогодняя елка простоит на Соборной площади Кремля до середины января.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новый год—2020МоскваФото
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