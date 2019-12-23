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2019-12-23T14:52+0300
https://ria.ru/20191223/1562722812.html
WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков
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РИА Новости

WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков

14:00 23.12.2019 (обновлено: 14:52 23.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
Так, акции должны показать лучшие результаты за последние три года: индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), который является главным критерием оценки рублевых акций, вырос уже на 27 процентов, говорится в материале. В то же время деноминированный в долларах индекс РТС вырос более чем на 40 процентов.
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18 декабря, 08:00
Западные инвесторы готовятся вливать миллиарды в Россию
Благодаря щедрым дивидендам, которые выплачивают госкомпании, и высокой доходности государственных облигаций на фоне ослабевающего воздействия санкций США инвесторы снова покупают российские ценные бумаги, подчеркивает автор статьи.
Издание приводит слова аналитиков, согласно которым Россия догоняет другие развивающиеся рынки спустя пять лет "неурядиц".
Полный текст статьи читайте на сайте "ИноСМИ" >>
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ММВБСанкции в отношении РоссииThe Wall Street JournalРоссияСШАВ миреЭкономика
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