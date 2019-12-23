WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
Так, акции должны показать лучшие результаты за последние три года: индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), который является главным критерием оценки рублевых акций, вырос уже на 27 процентов, говорится в материале. В то же время деноминированный в долларах индекс РТС вырос более чем на 40 процентов.
18 декабря, 08:00Западные инвесторы готовятся вливать миллиарды в Россию
Благодаря щедрым дивидендам, которые выплачивают госкомпании, и высокой доходности государственных облигаций на фоне ослабевающего воздействия санкций США инвесторы снова покупают российские ценные бумаги, подчеркивает автор статьи.
Издание приводит слова аналитиков, согласно которым Россия догоняет другие развивающиеся рынки спустя пять лет "неурядиц".