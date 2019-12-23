Германия не увидела угроз экологии из-за прокладки Nord Stream 2 зимой

"После тщательного изучения ведомство не нашло значительных последствий, которые могли бы иметь трубоукладочные работы. Это, в частности, подтверждается тем, что укладочные суда будут идти очень медленно (от 3 до 5 километров в день), и потому негативный эффект в силу ограниченной протяженности отрезка и времени работ будет сильно ограничен", - обосновали решение в немецком ведомстве.