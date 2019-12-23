Германия не увидела угроз экологии из-за прокладки Nord Stream 2 зимой

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Прокладка трубопровода "Северный поток — 2" в зимние месяцы не создаст серьезных угроз экологии, поскольку работы будут вестись недолго и на ограниченном участке, заявили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии.
Таким образом ведомство объяснило одобрение соответствующей заявки Nord Stream 2 на прокладку трубы зимой.
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В ведомстве поясняют, что речь идет о прокладке трубопровода в немецкое экономической зоне на заключающем отрезке в 16,5 километров. "Для этого предусмотрен период в 10 дней для двух нитей. Необходимость продления связана с затяжкой процесса вне пределов немецкой экономической зоны", - пишут в ведомстве.
Камнем преткновения в вопросе прокладки трубопровода в зимние месяцы была зимовка водоплавающих птиц у берегов Германии.
"После тщательного изучения ведомство не нашло значительных последствий, которые могли бы иметь трубоукладочные работы. Это, в частности, подтверждается тем, что укладочные суда будут идти очень медленно (от 3 до 5 километров в день), и потому негативный эффект в силу ограниченной протяженности отрезка и времени работ будет сильно ограничен", - обосновали решение в немецком ведомстве.
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