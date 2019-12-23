Пассажиры готовятся к посадке в поезд "Петербург — Севастополь"

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Пассажиры первого поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Пассажиры первого поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь , которые проедут по новому мосту с материковой части России на полуостров, приезжают на вокзал и занимают свои места в вагонах.

Поезд под названием "Таврия" с вагонами купе и плацкарт отправится в 14.00 мск с Московского вокзала Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. "Таврия" пройдет через девять областей, три города федерального значения, один край, одну республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

Пассажиры первого поезда стали собираться примерно за час до отправления.

"Еду в Симферополь к брату и сестре. У меня еще родители там похоронены. Такой поезд - это очень удобно. Конечно, это здорово. Сегодня хочется проехать первый раз на поезде. Это здорово - поехать посмотреть чудесный мост. Я обязательно буду смотреть", - рассказала одна из пассажирок.

У вагонов поезда "Таврия" пассажиров встречают приветливые проводники. В беседе с корреспондентом РИА Новости один из пассажиров признался, что очень рад, что проедет именно на первом поезде по железнодорожной части Крымского моста.

"Мы слышали, что автомобильный мост замечательный, а теперь первыми увидим и проедем по железной дороге моста. Это здорово!" - сказал он.

Многие пассажиры и провожающие снимают поезд на камеры своих мобильных телефонов.

"Еду в Севастополь, к внукам, почти домой. Без сомнения, теперь удобно. Давно ждали запуска поезда... У меня здесь сестра, а там дочка с внуками", - рассказал пассажир поезда Владимир.

"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. С вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста поезда вновь могут поехать в Крым из городов России.