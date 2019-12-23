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Религия и мировоззрение
2019-12-23T13:56+0300
https://ria.ru/20191223/1562722360.html
РПЦ запускает новые проекты помощи бездомным в России и Киргизии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/73/1561067336_0:81:2262:1353_1036x0_80_0_0_0814cd3767065f133ea4345cb249198d.jpg
РИА Новости

РПЦ запускает новые проекты помощи бездомным в России и Киргизии

13:56 23.12.2019
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© сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ"Автобус Милосердия"
Автобус Милосердия
© сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Русская православная церковь до конца года реализует несколько проектов помощи бездомным в России и Киргизии, в том числе, откроет пункты обогрева и адаптационную квартиру и запустит "автобус милосердия", сообщает в понедельник синодальный отдел по благотворительности.
"В Бишкеке 24 декабря выйдет в первый рейс православный "автобус милосердия", в Екатеринбурге до конца декабря начнет работу адаптационная квартира для бездомных. Уже открыты новые пункты обогрева в Астрахани и Тюмени", - говорится в сообщении.
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Всего при участии Русской церкви в разных местах уже действуют свыше 90 приютов для бездомных, 12 "автобусов милосердия" (мобильных пунктов помощи) и свыше 450 крупных благотворительных столовых.
"Начиная с декабря, бездомным всегда приходится особенно тяжело. Все наши проекты помощи бездомным уже перешли в усиленный режим работы, некоторые пункты обогрева открыты не только днем, но и ночью. Мы понимаем, что цена этих усилий зачастую – человеческая жизнь. При этом нельзя останавливаться только на экстренной социальной помощи, поэтому мы выстраиваем реабилитацию, стараемся вернуть бездомных в общество, и наш проект в Екатеринбурге – важная инициатива на этом пути", - рассказала руководитель направления помощи бездомным синодального отдела Ирина Мешкова.
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В Екатеринбурге до конца года служба милосердия Екатеринбургской епархии откроет адаптационную квартиру для бездомных. По информации синодального отдела, в настоящее время завершаются работы по обустройству помещения. Одновременно подопечными центра смогут стать до 10 человек, которые смогут проживать в 4-комнатной квартире до шести месяцев. Бездомным помогут в восстановлении документов, оформлении пенсии, трудоустройстве, налаживании связи с родственниками.
А 24 декабря в Киргизии в первый рейс выйдет новый православный "автобус милосердия". Благодаря проекту регулярную помощь – горячую еду, одежду, медицинскую помощь и лекарства – будут получать около 100 бездомных. Сестры милосердия и добровольцы по вторникам и субботам будут выезжать в места кормления нуждающихся людей, а также привозить продовольственные пакеты подопечным пенсионерам, не имеющим возможности выйти из дома.
Проект "Автобус милосердия" реализуется в Киргизии уже шесть лет. Однако в прошлом году старый автобус вышел из строя и не подлежал восстановлению. Учитывая востребованность проекта, с января 2019 года епархиальный отдел социального служения объявил сбор средств на новый транспорт - требовался один миллион сомов (более 890 тысяч рублей). За 10 месяцев удалось собрать средства на приобретение семиместного грузопассажирского Mercedes-Benz Sprinter.
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Деньги на новый автобус собирали не только в Киргизии, но и за ее пределами. Так, более 60% суммы пожертвовали жители самой Киргизии, 35% – россияне, 5% – жители Германии и Казахстана, уточнили в РПЦ. Во вторник, 24 декабря, на площади перед Свято-Воскресенским собором Бишкека автобус освятит епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.
"На днях были открыты новые пункты обогрева в Астрахани – при храме преподобного Сергия Радонежского, и в Тюмени – на территории центра развития социальных проектов "Милосердие". Отапливаемые палатки рассчитаны на 40 и 50 человек соответственно. В центрах бездомные смогут получить ночлег, горячее питание, теплую одежду, консультацию социального работника и психолога, при необходимости им будет оказана первая медицинская помощь", - отмечается в пресс-релизе.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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