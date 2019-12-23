Лицей Ижевска выиграл грант на повышение квалификации педагогов

УФА, 23 дек – РИА Новости. Социально-экономический лицей Социально-экономический лицей Ижевска в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" выиграл грант в размере 5,3 миллиона рублей, которые намерен направить на разработку программ по повышению квалификации педагогов городских школ и на обновление материально-технической базы учреждения, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии

"Социально-экономический лицей №45 города Ижевска стал победителем конкурсного отбора министерства просвещения РФ на предоставление грантов в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Размер гранта из средств федерального бюджета составил более 5,3 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.

В сообщении поясняется, что лицей выиграл грант по направлению "Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология".

По данным пресс-службы главы региона, в лицее реализуют проект "Школа цифрового образования" для повышения профессиональной компетенции педагогов, а также улучшения показателей сдачи учениками ОГЭ и ЕГЭ. "Участниками проекта станут педагоги нашего лицея, школ №61, 85, 55 и 51 Ижевска, молодые специалисты и профессорско-преподавательский состав", - цитирует пресс-служба главы республики слова директора лицея Ирины Поляковой.