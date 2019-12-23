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Удмуртская Республика
2019-12-23T13:53+0300
https://ria.ru/20191223/1562722329.html
Лицей Ижевска выиграл грант на повышение квалификации педагогов
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РИА Новости

Лицей Ижевска выиграл грант на повышение квалификации педагогов

13:53 23.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
УФА, 23 дек – РИА Новости. Социально-экономический лицей Ижевска в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" выиграл грант в размере 5,3 миллиона рублей, которые намерен направить на разработку программ по повышению квалификации педагогов городских школ и на обновление материально-технической базы учреждения, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"Социально-экономический лицей №45 города Ижевска стал победителем конкурсного отбора министерства просвещения РФ на предоставление грантов в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Размер гранта из средств федерального бюджета составил более 5,3 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.
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В сообщении поясняется, что лицей выиграл грант по направлению "Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология".
По данным пресс-службы главы региона, в лицее реализуют проект "Школа цифрового образования" для повышения профессиональной компетенции педагогов, а также улучшения показателей сдачи учениками ОГЭ и ЕГЭ. "Участниками проекта станут педагоги нашего лицея, школ №61, 85, 55 и 51 Ижевска, молодые специалисты и профессорско-преподавательский состав", - цитирует пресс-служба главы республики слова директора лицея Ирины Поляковой.
"Помимо разработки программ и стажировки педагогов реализация гранта предусматривает улучшение материально-технической базы лицея: закупку компьютеров, интерактивных досок и панелей, программного обеспечения. Всего по России по данному лоту победителями стали 47 образовательных организаций из разных регионов России, в том числе из Удмуртской республики", - добавляет пресс-службы.
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Удмуртская РеспубликаМинистерство просвещения РоссииУдмуртская республикаИжевскОбщество
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